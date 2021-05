Tko su Talijani koji su pobijedili na Eurosongu: Pjevač optužen da tijekom prijenosa uživo šmrče kokain

Rock 'n roll nikada ne umire - povikali su članovi benda Måneskin nakon što su proglašeni pobjednicima 65. Eurovizije. Talijanski glam rock bend slavio je na pozornici izvedbom pjesme Zitti E Buoni, zbog koje im je žiri podijelio 206 bodova, a od publike su dobili čak 318 bodova - te tako skupili 524, najviše od svih izvođača. Ni stručni žiri iz Hrvatske nije ostao ravnodušan na energične Talijane za koje su mnogi pisali da su osvježenje večeri u moru pop skladbi tipičnih za to natjecanje, pa su im dali maksimalnih 12 bodova. Finale je bilo doista napeto jer su se do zadnjeg trenutka nije znalo hoće li pobjedu odnijeti Francuska, Švicarska ili Italija, zanimljivo je da je ovo prvi put od 1995. godine da su se na prva tri mjesta našle pjesme koje nisu bile na engleskom jeziku.

Simpatični Talijani definitivno su zarobili srca mnogih obožavatelja ovog natjecanja, a to se vidi i po reakcijama na društvenim mrežama koji iako nerijetko žale što pobjedu nije odnijela njihova zemalja, čestitaju Italiji. No, mnoge zanima i tko su zapravo članovi benda Måneskin i je li njihov rock and roll imidž rezerviran samo za pozornicu. Strast prema glazbi najprije je spojila Victoriju De Angelis i Thomasa Raggija. Njih dvoje poznaju se od srednje škole, a 2015. su odlučili pokrenuti bend. Nakon toga im se pridružuju Damiano David i Ethan Torchio. Kada su pokušavali smisliti ime za bend, Victoria, koja je danskog podrijetla kazala je nekoliko riječi na tom jeziku, te je mnogima odmah u uho ušla riječ Måneskin koja znači mjesečevo svjetlo. Bend je postao slavan kada se njihova pjesma 'Chosen' popela drugo mjesto talijanske FIMI ljestvice singlova. Članovi benda kažu da su im inspiracija bendovi kao Led Zeppelin i Arctic Monkeys, ali vole i novije izvođače, te navode Idlese, Slavese i Royal Blood. Na početku karijere satima su svirali u studiju, ali i na ulicama Rima gdje su započeli svoju karijeru. Kako bi se promovirali, prijavili su se i na talijansku verziju showa X Factor.

Nisu uspjeli pobijediti iako su slovili za favorite, te je te godine slavio Lorenzo Licitira. Ipak, zbog izvedbe pjesme Kiss grupe The Struts postali su viralni, jer je Damiano plesao oko šipke u štiklama.

Damiano, inače ima samo 22 godine, no već je skupio horde obožavateljica diljem svijeta. Nažalost, mnoge će ostati razočarane jer je David zauzet. Voli manekenku i influencericu Giorgiu Solari. Prvu zajedničku fotku objavili su na društvenim mrežama tek nekoliko dana prije Sanrema, te tako potvrdili da su zaljubljeni, iako ranije nisu htjeli govoriti o privatnom životu. No, njihova pobjeda nije prošla bez skandala.

Nakon proglašenja, internetom je počela cirkulirati snimka na kojoj se Damiano naginje prema stolu i čini se kako šmrče drogu tijekom prijenosa uživo. Pjevač je sve opovrgnuo na konferenciji za novinare, te kazao kako ne koristi narkotike.

“I don’t of drugs....No cocaine please, don’t say that”. Italy’s #Eurovision lead singer when asked about the video circulating of him appearing to sniff something off the table on live TV. pic.twitter.com/XekD9f4TrB

Članovi benda obratili su se javnosti i na Instagramu te kazali kako su protiv droga i nikada nisu koristili kokain.

Italy’s #Eurovision winners Maneskin have posted a statement on their Insta stories about drug allegation video.



“We really are against drugs and we never used cocaine. We are ready to get tested, cause we have nothing to hide.” pic.twitter.com/NIW3g74Sfg