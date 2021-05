Koja sramota holivudskih supružnika! Glumica u prijenosu uživo opsovala supruga koji joj je napravio nešto strašno

Američka glumica Scarlett Johansson (36) iz svog je doma primila nagradu MTV-a za film i televiziju, no njezin je suprug i komičar Colin Jost (38) za tu prigodu imao malo drugačije planove. Naime, dok se zahvaljivala, na glavu joj je izlio zelenu želatinoznu masu koja joj se razlila po cijelom licu.

- Što to radiš?? - upitala ga je nakon što joj je izlio popularni 'slime' na glavu, a on se pokušao opravdati s popularnim trendom bacanja 'slime' smjese na glavu poznatih osoba tokom Nickelodeon nagradama. No, on je mislio da se taj trend radi na MTV nagradama, zbog čega je to napravio supruzi.

Foto: screenshot

A na pitanje gdje je nabavio tu ljepljivu smjesu, odgovorio je - na Amazonu.

Pokušao joj se ispričati rekavši da je voli, no ona ga je ispratila psovkama. Publika u dvorani u kojoj se emitirao njezin govor na velikom platnu prasnula je u smijeh, no naslutila je da se radi o dogovorenom skeču supružnika.

Albina Grčić zapjevala Tick-Tock i Olivera: "Predviđam da ćemo na Eurosongu biti među top 10"