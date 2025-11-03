Thompsonov tim oglasio se na Facebooku, ovo su poručili svima koji nisu uspjeli doći do ulaznice za Arenu Zagreb

Tim Marka Perkovića Thompsona oglasio se na društvenim mrežama. Otkrili su da su predali zahtjev za dodatni termin koncerta glazbenika u Areni Zagrebu. Zahtjev su predali za 28. prosinca. - Predan zahtjev za dodatni termin koncerta Marka Perkovića Thompsona u Areni Zagreb. Zbog iznimno brze rasprodaje ulaznica za koncert Marka Perkovića Thompsona 27. prosinca 2025. te velikog interesa brojnih Zagrepčana koji nisu uspjeli doći do svoje ulaznice, Thompsonov tim službeno je zatražio dodatni termin u zagrebačkoj Areni i to za 28. prosinca 2025. Svjesni ogromne podrške publike i želje mnogih da budu dio ovog glazbenog događaja, želimo svim fanovima omogućiti novu priliku za nezaboravan koncertni doživljaj. O ishodu zahtjeva i potvrdi drugog termina pravovremeno ćemo vas obavijestiti putem službenih stranica. Hvala svima na ogromnom interesu, podršci i strpljenju! MPT Tim - stoji u objavi na Facebooku.

Zbog iznimno brze prodaje ulaznica za Osijek, Varaždin i Zadar, s velikim zadovoljstvom najavljujemo dodatni koncert u svakom od ovih gradova: Osijek: 22. 11. 2025., Varaždin: 8. 12. 2025. i Zadar: 13. 12. 2025. Ulaznice će biti dostupne u narednim danima.

Što se tiče Zagreba, iako nismo planirali dva koncerta zbog nedavno održanog velikog koncerta na Hipodromu, iznimna potražnja Zagrepčana za Arenom Zagreb potaknula nas je da zatražimo dodatni termin. Detalji će uskoro biti objavljeni, piše u novoj objavi na službenoj Facebook stranici Marka Perkovića Thompsona. Nakon što su ulaznice za prve koncerte u spomenutim gradovima rasprodane čim su puštene u prodaju, glazbenik je odlučio obožavateljima ponuditi i nove datume. Ugovor za zakup za termin 27. prosinca pjevač je potpisao s Holdingovom podružnicom Arena još u ožujku ove godine, prije nastupa na Hipodromu, a gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević prije nekoliko dana dao je do znanja kako glazbeniku više neće dati u najam gradske prostore ako bude ustaških pozdrava na koncertu.

– Thompsonov tim je ugovor za zakup za taj termin potpisao s Holdingovom podružnicom Arena još u ožujku ove godine, nekoliko mjeseci prije koncerta na Hipodromu. Nakon koncerta, na dočeku rukometaša na Trgu bana Jelačića, na kojem nije bilo spornog ustaškog pozdrava, u dobroj vjeri smo dopustili koncert na Hipodromu, a ondje je tisuće ljudi uzvikivalo taj protuustavni pozdrav. Da je to protuustavni pozdrav nekoliko je puta potvrdio i Ustavni sud. Želim podsjetiti i da je uoči koncerta bilo pjevanja ustaških pjesama koje policija nije uspjela spriječiti, a na kritike oko nepostupanja policije nadležne institucije su okrivile gradsku vlast jer smo dopustili koncert. Podsjećam da su neki pojedinci i u programu javne televizije izgovorili taj pozdrav, unatoč tome niži sud ih je oslobodio odgovornosti i opravdao velikom uzbuđenosti oko koncerta – rekao je Tomašević.

Naveo je i da je Thompsonov tim zatražio i drugi termin za koncert 28. prosinca u Areni. – Mogu reći da će se koncert 27. prosinca održati jer je ugovor potpisan i na snazi, a ponavljam da je potpisan u ožujku. No, koncert 28. prosinca neće se održati u Areni Zagreb, za taj termin nije bio potpisan koncert. Ako na koncertu bude korišten ustaški pozdrav, neće biti Thompsonovih koncerata u prostorima kojima upravljaju bilo gradska poduzeća, bilo gradske ustanove u Zagrebu. O tome smo se konzultirali i s koalicijskim partnerom, i oni se slažu s ovim stavom. U sljedećim tjednima sa Skupštinom ćemo utvrditi pravila koja će vrijediti za sve izvođače i organizatore te propisati neprihvatljivost tog ustaškog i protuustavnog pozdrava, ustaškog obilježja ili bilo kakav poziv na diskriminaciju ili rasizam na koncertima ili događajima koji se događaju u prostorima kojima upravljaju gradska poduzeća ili ustanove u Zagrebu, slično kako je to propisano pravilima UEFA-e za ove događaje. Na pitanje je li organizator podmirio sve obaveze oko koncerta na Hipodromu, odgovorio je da je podmireno sve što je nesporno. Što se tiče koncerta u Areni, postojao je predujam za ugovor koji je plaćen.