FOTO Maja Šuput iznenadila transformacijom! Kratkom frizurom privukla pozornost: 'Obožavam šokirati'

Glazbenica Maja Šuput dugogodišnja je članica žirija showa Supertalent, gdje iz emisije u emisiju oduševljava gledatelje. Ovoga puta, Maja je pokazala glamurozno i odvažno izdanje koje je izazvalo lavinu komentara i podijelilo njezine pratitelje. "Svaki put druga ali opet ista žena. Obožavam baš kao i natjecatelji šokirati i uveseljavati nečim novim", poručila je Maja u opisu fotografija na kojima pozira poput holivudske dive. Odjevena je u dugačku crnu haljinu bez naramenica s bijelim točkicama, a srcoliki izrez decentno je naglasio njezin dekolte, no ono što je svima prvo zapelo za oko bio je vrtoglavo visoki prorez koji je sezao gotovo do kuka, otkrivajući njezine vitke noge i besprijekornu figuru. Ovaj smjeli modni odabir bio je tek početak priče. Cjelokupni dojam zaokružili su detalji koji su stajlingu dali poseban pečat – jarko crvene, duge kožne rukavice koje su unosile dozu drame i strasti, te sandale iste vatrene boje ukrašene cvjetnim detaljima. Kao točka na "i" došao je nakit: masivna biserna ogrlica koja je krasila njezin vrat i crvene ruže zataknute u njezinu kratku, platinasto plavu kosu. Intenzivni crveni ruž i dramatičan make-up dodatno su naglasili njezinu transformaciju.

Inače, Maja se često javlja na društvenim mrežama, a prije nekoliko dana je ponovno pokazala kako uživa u društvu sina Blooma. Maja je tada pokazala Bloomov outfit za proslavu Noći vještica u vrtiću. - Moja najslađa bundeva je spremna za party u vrtiću - napisala je pjevačica uz sedam fotografija koje je objavila, a njezini pratitelji su bili oduševljeni Bloomovim outfitom i poručili su joj kako je presladak. Posljednjih pola godine Šuput je punila medijske stupce ne samo svojim nastupima, nego i privatnim preokretima. U lipnju je objava da se razvodi od Nenada Tatarinova, s kojim je provela šest godina braka, iznenadio mnoge. No, kako pjevačica sama često naglašava, ostali su u prijateljskim odnosima zbog sina.

"Život nas ponekad odvede na različite puteve. pa smo tako Nenad i ja odlučili krenuti svatko svojim. No i dalje živimo u obiteljskom ozračju. razvod je već neko vrijeme iza nas. Za nas je to prošlo-svršeno vrijeme te smo ga postigli sporazumno, mirno, bez ikakve drame i suza - više u stilu "hvala ti na svemu i sretno dalje". Iz ove ljubavi ostaje milijun prekrasnih uspomena i ono najvažnije- naše dijete zbog kojeg zauvijek ostajemo tim. On je naš zajednički i najveći prioritet, s kojim oboje aktivno sudjelujemo u svakodnevnom životu. I dalje smo obitelj- samo u novom obliku, te kao i do sada imamo pozitivnu atmosferu u kojoj naše dijete raste sretno i voljeno. Upravo zbog malodobnog djeteta na ovu temu nismo niti ćemo davati izjave. molimo za poštivanje naše privatnosti dok nastavljamo s novim poglavljem života. s ljubavlju i osmijehom!", napisala je Maja u objavi u kojoj je otkrila da se zavodi.

Njezin bivši suprug sada gradi karijeru kao agent za nekretnine, a Maja za to vrijeme ne progovara o novostima na ljubavnom planu iako mnogi vjeruju kako je sreću pronašla s Šimom Elezom kojeg su gledatelji RTL-a upoznali u showu "Gospodin Savršeni". On se pojavio u spotu za njezinu pjesmu "Nisam ja za male stvari" i od tada su nerazdvojni. Često se pojavljuju zajedno u javnosti, ali ni Šime ni Maja još nisu potvrdili da su zajedno.