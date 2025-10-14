Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 170
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
ŽIVOT NA VAGI

Šok za šokom! Vaga nema milosti: 'Što će nam biti od jedne pizze?'

Foto: RTL
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
14.10.2025.
u 17:44

Večerašnje vaganje bit će sve samo ne mirno. Emocije će biti na vrhuncu, pogledi će lutati prema brojkama, a svaki gram mogao bi odlučiti tko ostaje, a tko odlazi. Prednost, mokre majice, grižnja savjesti i pokoji zalogaj previše - sve će to stati na vagu

Nakon pobjede u izazovu, činilo se da plavci ponovno drže konce u rukama, no onda su stigle pizze i 36 kriški nestalo je s tanjura, a oni su zaboravili na svoje ciljeve i obećanja. Rezultat je velika kalorijska bomba koja im je donijela 7,2 kilograma prednosti na vagi, ali i veliki strah pred ono što slijedi.

Crveni tim još uvijek ima četiri kilograma rastuće prednosti, što mogu iskoristiti večeras, pogotovo zato što, zbog pobjede plavaca u izazovu, znaju da će se vagati s mokrim majicama! „Svjesni smo da su nam šanse male, ali ipak postoje, jer su plavci puno papali“, iskren je Dominik dok Domagoj vjeruje da će pizza presuditi upravo onima koji su joj se prepustili bez razmišljanja.

S druge strane, plavci pokušavaju zadržati hladnu glavu - barem na riječima. Mare se nada da će vaga pokazati samo minus dok Zvone, koji je pojeo čak tri pizze i još jedan komad, s osmijehom kaže da se ne boji rezultata. Ante, pak, zna da su se svi zavaravali mišlju 'što će nam biti od jedne pizze' dok Mirna priznaje da ju je strah: „Bojim se da toliku količinu pojedenih kalorija jednostavno nije bilo moguće izbaciti do vage.“

Naime, treninzi su bili žestoki i motivacija visoka, no iskušenje s pizzama pokazalo je koliko je ljudska slabost ponekad jača od želje za pobjedom. „Razumijem strategiju razmišljanja - osvojiti, ostvariti prednost, ali mislim da su pretjerali“, kaže Mirna.

Večerašnje vaganje bit će sve samo ne mirno. Emocije će biti na vrhuncu, pogledi će lutati prema brojkama, a svaki gram mogao bi odlučiti tko ostaje, a tko odlazi. Prednost, mokre majice, grižnja savjesti i pokoji zalogaj previše - sve će to stati na vagu.

Bit će to jedno od najnapetijih vaganja sezone - jer pitanje nije samo tko je izgubio kilograme nego i tko je izgubio kontrolu. Tko će pobijediti na vagi, a tko će morati napustiti show? Pogledajte u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!

Ključne riječi
RTL život na vagi showbiz

Komentara 1

Pogledaj Sve
LI
Linomedo
17:58 14.10.2025.

RTL će namjestiti vagu da gledatelji "shvate" da ne smiju jesti pizzu ako ne žele biti debeli. Debljina nema veze s tim što čovjek ponekad malo više pojede pogotovo ako je fizički aktivan.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
TV KRITIKA

U 'Životu na vagi' prijeđena je granica dobrog ukusa: Nepotrebna ozljeda, nepotreban fijasko, nepotrebna mrlja za imidž showa

No skok u dalj, tijekom kojeg se jedna od natjecateljica i ozlijedila, bio je potpuni promašaj. Dalo se odmah naslutiti da je ipak riječ o disciplini koja za ljude s prekomjernom težinom može biti opasna, što se pokazalo točnim. Treneri su čak komentirali da je natjecateljica trebala biti opreznija, razmisliti i samo zakoračiti, no to je u ovakvom procesu, kada se iz dana u dan naglašava da kandidati trebaju vjerovati stručnjacima, prosto nebulozno

Katarina ŽNV
Video sadržaj
ŽIVOT NA VAGI

Katarina otkrila što ju je mučilo u 'Životu na vagi': 'Vani sam svoja na svome'

Iako je priznala da će joj biti teško, izgovorila je rečenice koje jasno pokazuju koliko joj se pogled na život promijenio. "Izlazim još jača iako malo tko u to vjeruje. Znam da će mi vani biti puno teže. Ali bit ću puno jača i upornija. Bit ću svoja na svome. Neću više moram misliti o mojoj Luce, gdje je, što je? Nema odustajanja pogotovo sada kada sam napravila već ovoliki korak i kad sam se pokrenula", odlučno je poručila

Učitaj još