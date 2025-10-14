FOTO Vrsaljkova partnerica napravila drastičnu promjenu i sve šokirala! Evo kako sada izgleda

Modna dizajnerica i emotivna partnerica našeg umirovljenog nogometnog asa Šime Vrsaljka, Kaja Vidmar na društvenoj mreži Instagram objavila je novu fotografiju, i malo je reći da je sve iznenadila. Naime, Kaja je javnosti poznata kao plavuša, a sada je pokazala kako je napravila veliki zaokret s imidžem te je kosu obojila u smeđe. "Predobro ti je", "Savršena", "Wow", samo su neki od komentara ispod objave. Lijepa Kaja je, inače, pozirala u automobilu, s trakom za kosu, crnim naočalama i smeđom majicom ispod ramena. Ovom promjenom pokazala je kako joj doista savršeno stoji i smeđa boja kosa.

Podsjetimo, pretprošle godine u lipnju Kaja je za Gloriju otkrila kako je u drugom stanju te da Šime i ona čekaju sinčića. – Osjećam se potpuno drukčije nego u prvoj trudnoći. Svaka trudnoća zaista je posebna za sebe. Koliko ima umora i mučnine, toliko je i radosti u obitelji i sretnog iščekivanja, a braci se posebno vesele Viktorija i Bruno. Sve je spremno za našeg novog člana koji će mnogo toga naslijediti od Viktorije jer razlika među njima neće biti velika. Jedva čekamo zagrliti ga – kazala je 30-godišnja Slovenka.

Inače, prvi i dosad jedini put za medije o ljubavi s proslavljenim nogometašem progovorila je za časopis Story, u velikom intervjuu te otkrila sve o njihovoj povezanosti i ljubavi koja je, kako je kazala, bila na prvi pogled. – Nisam vjerovala da postoji ljubav na prvi pogled dok nisam upoznala Šimu. Ja kažem da je to bila sudbina. Iste smo energije, sličnih karaktera, sve nas to jako veže – kazala je te otkrila kakav je Šime kao otac.

FOTO Brojne poznate osobe iz regije došle su odati posljednju počast Halidu Bešliću

– Šime je otac za kojeg su njegova djeca jako vezana. Daje im ljubav, sreću i veselje, među njima se vidi posebna veza. Kad se igra s njima, postaje mali dječak. Svaki put kada Bruno dođe u našu kuću, imamo igru 24 sata dnevno. Njegova dječja soba je uvijek puna smijeha i zabave. Ponosna sam na Šimu, stvarno me iznenadio kako dobro zna postupati i s tek rođenom bebom – priznala je dizajnerica koja uživa u majčinstvu.

Svojevremeno je u medijima govorila i o svojoj zdravstvenoj dijagnozi – Crohnovoj bolesti – odnosno kroničnoj upalnoj bolesti crijeva. – Općenito, mislim da ljudi koji su javno eksponirani mogu koristiti svoj imidž za dobrobit drugih. Uz rad, javno priznanje stiglo mi je već s 13 godina. Od tada sam se uvijek trudila odgovoriti ljudima na najbolji mogući način. Inače, sa svojih 27 godina već sam doživjela puno životnih prekretnica pa mogu reći da, bez obzira na svoju mladost, mogu dati neki iskusan savjet i podijeliti svoje mišljenje o Croh­novoj bolesti, koja mi je danas bolje, hvala Bogu, ili autoimunoj bolesti štitnjače Hashimoto s kojom živim – dodala je u intervjuu za spomenuti časopis, inače i vlasnica modnog brenda Clue koji je trenutačno na pauzi zbog obaveza s djecom i zato što se posvetila obiteljskom životu.