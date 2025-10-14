Maja Šuput spustila građaninu koji je Šimu i nju prijavio policiji, otkriveno i zašto nisu kažnjeni

Jučer su svi mediji prenijeli vijest kako su Maja Šuput i Šime Elez od strane jednog građanina prijavljeni policiji zbog nenošenja kacige dok su se vozili motorom na njen koncert na Marunijadi u Lovranu. U anonimnoj prijavi građanin je zatražio sankciju pjevačice i zvijezde showa "Gospodin Savršeni" usporedivši slučaj s Thompsonom koji je prije 11 godina vozio motor bez kacige.

"Budući da je i gospodin Marko Perković Thompson kažnjen zbog vožnje motocikla bez kacige, očekujem isti tretman MUP-a. Vidim da se dva policajca šetaju iza dotičnih na početku snimke, pa je ovo malo bizarno", napisao je građanin u MUP-ovoj aplikaciji za dojave. Thompson je kažnjen s 1500 kuna jer je vozio motocikl bez zaštitne kacige na glavi te je s njim bilo dijete u dobi od 12 godina. Bio je tada na čelu kolone motocikala od Čavoglava do Drniša i natrag povodom obilježavanja godišnjice "Oluje". Nakon prijave na društvenim mrežama oglasila se i Maja, koja je objavila video vožnje motorom, a uz to je napisala:

Za najenergičniji nastup u Lovranu imala sam najbolju publiku i najposebniju vožnju do pozornice. Hvala Bmwmkdalmacija na pratnji, hvala manifestaciji Marunada koja nas je opet pozvala da zabavimo goste i hvala prekrasnoj i neumornoj publici. Frizuru sam žrtvovala za ovaj nastup zbog kacige!!!! Safety first, napisala je.

Za Slobodnu Dalmaciju u ime BMW MK Dalmacija oglasio njihov predsjednik Željan Rakela, poznati moto avanturista koji je do sada prešao preko 600.000 km širom svijeta i organizirao više od 150.000 km organiziranih vožnji. Više od 60 članova BMW moto kluba Dalmacija okupilo se ovog vikenda na području Rijeke, gdje su im domaćini – članovi iz riječkog kraja – organizirali bogat program pun vožnje, druženja i iznenađenja. Šime Elez je prijatelj kluba, a nedavno je sudjelovao na 14. Balkan Rallyu – Gastro upravo s ekipom iz BMW MK Dalmacije.

– U koloni smo ispratili Šimu i Maju do mjesta koncerta. Svi smo imali kacige. Na ulazu u ograđeni dio gdje se održavao koncert vozio sam prvi i također bez kacige deset metara kroz gužvu do bine, što je bilo u dogovoru s organizatorom, u pratnji policije i zaštitara krećući se brzinom manjom od 1km/h s obje noge na podu. U takvim situacija je potrebno skinuti kacige radi boljeg perifernog vida i slušanja uputa policije, zaštitara i organizatora.

Tim činom nitko nije doveden u opasnost. Prostor kojim smo se kretali motociklima sa skinutim kacigama nije prometna površina niti se kretanje u tom prostoru može smatrati prometom na cesti u smislu odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama, čl. 1. Zakona, već se radi o jasno definiranoj i ograđenoj zoni mjesta javnog okupljanja s ulaznim vratima, zaštitarima i drugim osobljem uključenim u organizaciju i sigurnost na mjestu javnog okupljanja – rekao nam je Rakela.