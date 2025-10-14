Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 100
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
'AFERA KACIGA'

Maja Šuput spustila građaninu koji je Šimu i nju prijavio policiji, otkriveno i zašto nisu kažnjeni

Maja Šuput i Šime Elez
Foto: Screenshot
1/20
VL
Autor
Vecernji.hr
14.10.2025.
u 12:13

Za najenergičniji nastup u Lovranu imala sam najbolju publiku i najposebniju vožnju do pozornice. Hvala Bmwmkdalmacija na pratnji, hvala manifestaciji Marunada koja nas je opet pozvala da zabavimo goste i hvala prekrasnoj i neumornoj publici. Frizuru sam žrtvovala za ovaj nastup zbog kacige!!!! Safety first, napisala je

Jučer su svi mediji prenijeli vijest kako su Maja Šuput i Šime Elez od strane jednog građanina prijavljeni policiji zbog nenošenja kacige dok su se vozili motorom na njen koncert na Marunijadi u Lovranu. U anonimnoj prijavi građanin je zatražio sankciju pjevačice i zvijezde showa "Gospodin Savršeni" usporedivši slučaj s Thompsonom koji je prije 11 godina vozio motor bez kacige. 

"Budući da je i gospodin Marko Perković Thompson kažnjen zbog vožnje motocikla bez kacige, očekujem isti tretman MUP-a. Vidim da se dva policajca šetaju iza dotičnih na početku snimke, pa je ovo malo bizarno", napisao je građanin u MUP-ovoj aplikaciji za dojave. Thompson je  kažnjen s 1500 kuna jer je vozio motocikl bez zaštitne kacige na glavi te je s njim bilo dijete u dobi od 12 godina. Bio je tada na čelu kolone motocikala od Čavoglava do Drniša i natrag povodom obilježavanja godišnjice "Oluje". Nakon prijave na društvenim mrežama oglasila se i Maja, koja je objavila video vožnje motorom, a uz to je napisala: 

Za najenergičniji nastup u Lovranu imala sam najbolju publiku i najposebniju vožnju do pozornice. Hvala Bmwmkdalmacija na pratnji, hvala manifestaciji Marunada koja nas je opet pozvala da zabavimo goste i hvala prekrasnoj i neumornoj publici. Frizuru sam žrtvovala za ovaj nastup zbog kacige!!!! Safety first, napisala je. 

FOTO Sabrina je bila san mnogih muškaraca u 80-ima! Ima 57 godina, a badići i danas jedva zadržavaju njene bujne grudi
Maja Šuput i Šime Elez
1/21

Za Slobodnu Dalmaciju u ime BMW MK Dalmacija oglasio njihov predsjednik Željan Rakela, poznati moto avanturista koji je do sada prešao preko 600.000 km širom svijeta i organizirao više od 150.000 km organiziranih vožnji. Više od 60 članova BMW moto kluba Dalmacija okupilo se ovog vikenda na području Rijeke, gdje su im domaćini – članovi iz riječkog kraja – organizirali bogat program pun vožnje, druženja i iznenađenja. Šime Elez je prijatelj kluba, a nedavno je sudjelovao na 14. Balkan Rallyu – Gastro upravo s ekipom iz BMW MK Dalmacije.

– U koloni smo ispratili Šimu i Maju do mjesta koncerta. Svi smo imali kacige. Na ulazu u ograđeni dio gdje se održavao koncert vozio sam prvi i također bez kacige deset metara kroz gužvu do bine, što je bilo u dogovoru s organizatorom, u pratnji policije i zaštitara krećući se brzinom manjom od 1km/h s obje noge na podu. U takvim situacija je potrebno skinuti kacige radi boljeg perifernog vida i slušanja uputa policije, zaštitara i organizatora.

Tim činom nitko nije doveden u opasnost. Prostor kojim smo se kretali motociklima sa skinutim kacigama nije prometna površina niti se kretanje u tom prostoru može smatrati prometom na cesti u smislu odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama, čl. 1. Zakona, već se radi o jasno definiranoj i ograđenoj zoni mjesta javnog okupljanja s ulaznim vratima, zaštitarima i drugim osobljem uključenim u organizaciju i sigurnost na mjestu javnog okupljanja – rekao nam je Rakela. 

Nitko nije ostao suhog oka: Pogledajte posljednji ispraćaj legendarnog Halida
Ključne riječi
showbiz Šime Elez Maja Šuput

Komentara 2

Pogledaj Sve
VA
VanjaPlank
13:20 14.10.2025.

Samo se ti Šime uči na starom biciklu.

MR
Mrkan
13:25 14.10.2025.

Biti Maja Šuput nije grijeh. To je sramota za sve nas.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

književna preporuka miljenka jergovića

Ovo je pjesnik s nevjerojatnom ljudskom i književnom vještinom i darom artikuliranja vlastite patnje

Delalićeva knjiga nosi podnaslov "Izabrane i nove pjesme, knjiga svih mojih života", i Espedalov moto: "...da ne vidim ništa drugo osim ruke koja piše." Prije rata objavio je četiri pjesničke knjige, bio pjesnik ambijenta, predjela, mjesta, pomalo i u tradiciji hercegovačkih pjesnika, koja se stvarala negdje od pedesetih godina dvadesetog stoljeća, ali njezin apartan izdanak, dubokog uvida i elegantnog iskaza, nesklon zavičajnim egzaltacijama

Učitaj još