NEIZMJERNA SREĆA

Doznajemo! Dominik Livaković i supruga Helena dobili drugo dijete, izvor poručuje: 'Mama i beba su odlično'

Dominik Livaković i njegova supruga Helena dobili su drugo dijete (arhiva)
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
1/20
Autor
Zvonimir Milaković
14.10.2025.
u 12:40

Kako doznajemo od izvora bliskog paru, majka i novorođenče osjećaju se odlično, a sretni roditelji ne kriju oduševljenje što se njihovoj obitelji pridružio još jedan član.

Vratar hrvatske nogometne reprezentacije i španjolske Girone, 30-godišnji Dominik Livaković i njegova supruga Helena Livaković, godinu dana starija Zagrepčanka, postali su roditelji drugi put. Kako doznajemo od izvora bliskog paru, majka i novorođenče osjećaju se odlično, a sretni roditelji ne kriju oduševljenje što se njihovoj obitelji pridružio još jedan član. Detalji trudnoće bili su poznati samo najužem krugu obitelji i bliskim prijateljima, dok je Helena, kao i u prvoj trudnoći, uspješno skrivala blaženo stanje od javnosti. Na društvenim mrežama, gdje je poznata po aktivnom profilu i modnim objavama, vješto je prikrivala trudnoću birajući pomno kutove fotografija i pozirajući uz naknadno objavljene starije fotografije.

Podsjetimo, u siječnju prošle godine Helena je u Zagrebu rodila njihova sina Joakima, a vijest o prvoj trudnoći otkrivena je tek nakon poroda. Diskrecija i odmjerenost koje par njeguje oduševile su javnost i tada, a čini se da su i sada ostali dosljedni svojoj želji da najintimnije životne trenutke zadrže za sebe. Par je svoju dugogodišnju vezu okrunio brakom 2022. godine u Dominikovu rodnom Zadru. Iako se rijetko pojavljuju u medijima, poznato je da žive skladan i povučen obiteljski život, a s vremena na vrijeme na društvenim mrežama podijele pokoji kadar obiteljske sreće – uvijek s dozom elegancije i suzdržanosti.

Dominik Livaković, jedan od najuspješnijih hrvatskih vratara i jedan od heroja s Svjetskog prvenstva u Kataru, poznat je po tome da privatnost strogo čuva od javnosti. Ipak, u rijetkim prilikama, otkriva ponešto o svom obiteljskom životu. Tako je prošle godine, gostujući u serijalu "Knjaz kod Vatrenih", progovorio o supruzi, obitelji i vrijednostima koje ga vode. Tijekom igre asocijacija, na slovo "Ž" bez razmišljanja je rekao – žena, Helena.

Tko je majka Dominika Livakovića? Bila je u braku s bivšim državnim tajnikom, a danas ljubi zadarskog poduzetnika
Dominik Livaković i njegova supruga Helena dobili su drugo dijete (arhiva)
1/16

"Jako sam sretan s njom", kratko je poručio. Na slovo "B" njegova prva pomisao bila je – beba. "Sad kad sam dobio bebu, shvatio sam koliko je to blagoslov. Na kraju dana, ništa nije važnije od toga da je ona dobro. Sve ostalo postane sporedno", rekao je tada Livaković. Otkrio je i zanimljivost o izboru imena sina Joakima: "Imali smo nekoliko prijedloga, ali smo ga jednog dana spontano počeli zvati Joakim prije nego što se rodio – i tako je ostalo. Neki su bili skeptični, ali nama je bilo savršeno", ispričao je.

Na pitanje o modi, uz osmijeh je dodao: "Volim si kupiti neku lijepu stvar, ali na kraju dana – žena mora odobriti. Nekad je iznenadim pa mi kaže: ‘Baš si me iznenadio... ali loše.’" U istom razgovoru Livaković je otkrio i da ima dvije sestre i brata te da su mu se roditelji razveli, ali su svi u dobrim odnosima. Posebno se prisjetio svog djeda Vojmila, koji je, kako kaže, imao velik utjecaj na njegovu nogometnu karijeru. "Djed me vozio u školu, na treninge, čekao sa sendvičem, a baka Vesna bi mi pekla palačinke. Volio sam biti kod njih više nego kod kuće," prisjetio se golman Girone i reprezentacije. Diskrecija, skromnost i obiteljske vrijednosti obilježavaju i privatni i profesionalni život Dominika Livakovića – čovjeka koji i dalje dokazuje da se najveći uspjesi mogu graditi u tišini, daleko od reflektora.

IS
istokdole
13:22 14.10.2025.

Jedan od normalnijih parova nema ih po novinama samoinicijativno. Bravo!

