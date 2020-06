Slavnog oca ne viđa već godinama jer je u sekti, a zbog ovog ju je skroz slomio

Prije osam godina kada su se rastali Katie Holmes i Tom Cruise bili su na naslovnicama svih svjetskih medija. Zašto su se odlučili rastati nisu otkrivali, ali sumnjalo se kako Katie nije htjela prihvatiti scijentologiju kao svoju religiju. O odnosu slavnog glumca i njihove kćeri Suri također se puno pisalo jer godinama nakon razvoda nije želio Suri ni čuti ni vidjeti, ali sada prema pisanjima svjetskih medija žele poraditi na svom odnosu.

Ipak, pišu strani mediji, to bi moglo biti strmovito jer je 14-godišnja Suri našla pisma koje je njezin otac slao njezinoj majci Katie, a ono što je u njima pročitala poptuno ju je shrvalo, navodi New Weekly.

Naime, kažu da je odvjetnik savjetovao Katie da sačuva Tomova pisma jer bi joj jednog dana mogla zatrebati. Poslušala ga je i sve je odlučila jednog dana pokazati svojoj jedinici, ali nije znala da će sva pisma ona pronaći prije nego što joj ih odluči pokazati. Na njih je, pišu oni, naišla u kući kod bake i djede, Katienih roditelja, u Ohiju, i to u 'Tomovoj vremenskoj kapsuli', gdje ih je Katie spremila 'na sigurno'.

'Glumica je planirala pokazati neka od tih pisama, ali samo ona odabrana. Nije bila spremna na brojna pitanja', otkrio je izvor pa nastavio: 'Spremila je sve, čak i lijepe stvari poput ljubavnih pisama jer su ona bila dokaz kako se za Toma udala iz ljubavi. Sve je tamo - SMS poruke, e-mailovi, pa čak i post-it poruke koje je Tom ostavljao na hladnjaku'.

Malena Suri pročitala je sve poruke i prema tvrdnjama istog izvora ostala u suzama jer je shvatila da je nejzin otac zaista volio njezinu majku, bez obzira na to što nisu uspjeli. - Kad je pročitala pisma, nezamislivo joj je da brak njezinih roditelja nije uspio. To je obnovilo njezin interes za oca. Želi znati više o Tomu, što teško pada Katie. Tom zna da nakon razvoda ima pristup Suri, ali ne može uvijek biti tamo. To je delikatna situacija s kojom se Katie do sada jako dobro nosila, ali ovaj je događaj 'probudio duhove - objasnio je izvor mediju.

Cruise i Holmes rastali su se 2012. godine nakon šest godina braka, a Katie je dobila skrbništvo nad Suri. Časopis Us Weekly doznao je od izvora bliskog glumcima da ne postoji slika Toma sa Suri nakon 2013. godine jer su Katie i Suri nastavile svoj život izvan scijentološke crkve. Nakon što su se rastali njihova kći Suri ostala je živjeti s mamom, a Tom Cruise od tada više nije vidio svoju kćer i to navodno jer to nije htio. Katie je godinama šutjela i nikada u medijima nije govorila o svom razvodu, a šuškalo se kako je to morala obećati Cruiseu i potpisala je čak i ugovor o tome kako neće u javnosti pričati o njihovom odnosu.

- To vrijeme je bilo napeto i intenzivno. Sve to privuklo je veliku pažnju, a uz sve to imala sam malo dijete. Mnogi ljudi koje do tada nisam poznavala na kraju su mi postali prijatelji i puno su mi pomogli - rekla je Katie pričajući o razvodu. Prisjetila se i jedne jako teške situacije nedugo nakon razvoda u kojoj joj je pomogao jedan taksist. - Bio je taj nevjerojatan trenutak i ja sam plakala. Suri je imala šest ili sedam godina i vozila sam je spavati kod njezine prijateljice. Stigli smo pred tu zgradu, a vozač taksija pomogao mi je otvoriti vrata i nosio je Suri do zgrade kako se ne bi probudila. Bio je nevjerojatno ljubazan - ispričala je glumica za strane medije.

Inače, Tom Cruise i s glumicom Nicole Kidman ima dvoje posvojene djece, Connora koji sad ima 23 godine i Isabellu koja ima 25. Nicole je crkvu napustila 2001. godine. Connor i Isabella ostali su s Tomom nakon prekida i odgojila ih je scijentološka crkva. Cruisea je sa scijentologijom prvi put upoznala bivša žena Mimi Rogers, a on je postao jedna od najpoznatijih članova ove vjere uz glumce Johna Travoltu i Kirstie Alley.

