POZNATI PAR

FOTO Rakitićeva Raquel slavila u topiću s riskantnim dekolteom, a onda se javio on i poručio joj ovo

Foto: Instagram
1/16
VL
Autor
Vecernji.hr
18.12.2025.
u 15:31

Supruga nogometaša Ivana Rakitića, Raquel Mauri, proslavila je 36. rođendan, a djelić atmosfere podijelila je na Instagramu. Osim atraktivnog izdanja, pažnju je ukrala i emotivna poruka koju joj je suprug javno uputio

Raquel Mauri, supruga našeg proslavljenog nogometaša Ivana Rakitića, proslavila je svoj 36. rođendan u krugu bliskih prijatelja. Prekrasna Andalužanka podijelila je djelić slavljeničke atmosfere sa svojim brojnim pratiteljima na Instagramu, gdje je objavila niz fotografija s glamurozne zabave koje su ubrzo prikupile tisuće lajkova i komentara.

Za posebnu prigodu odabrala je elegantnu, ali i vrlo zavodljivu modnu kombinaciju. Zablistala je u crnom topiću s dubokim, takozvanim "riskantnim" dekolteom, koji je istaknuo njezinu zavidnu figuru i izazvao lavinu komplimenata na društvenim mrežama. Cijeli styling, koji je malo toga ostavio mašti, upotpunila je decentnim nakitom i besprijekornim make-upom.

Uz objavljene fotografije, slavljenica se emotivnom porukom zahvalila svima koji su bili dio njezina slavlja, bilo uživo ili u mislima. "Mogu biti samo zahvalna na ljudima koje imam oko sebe. Hvala svima što ste me pratili na moj dan. Hvala svim mojim ljudima za koje znam da ste bili sa mnom srcem jer nas udaljenost ne razdvaja. Hvala vam na tolikim lijepim željama i čestitkama",napisala je Raquel.

Ipak, najemotivniji trenutak uslijedio je kada joj je suprug Ivan javno čestitao rođendan dirljivom posvetom. "Sretan rođendan, ljubavi. Moja životna suputnica, moja podrška u svakom koraku... Uz tebe sam naučio da se prave pobjede ne slave na stadionima, već kod kuće, s tobom i s našom obitelji. Ti si moja svakodnevna inspiracija i najveći dar koji mi je život dao", napisao je Rakitić u objavi koja je ganula mnoge. Par, o čijoj ljubavi često pišu mediji, i inače je poznat po javnim izljevima nježnosti, a ova je poruka samo još jednom potvrdila njihovu snažnu povezanost.

showbiz Proslava rođendan Ivan Rakitić Raquel Mauri

PA
Pametanumoruludih
16:39 18.12.2025.

Kome je o ovome briga?

Avatar zpAgram
zpAgram
16:16 18.12.2025.

Ko ih šljivi..............

2
Čini se da već imate pristup!