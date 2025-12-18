Na imanju Josipa Ercegovića, jutra su preuzela primat nad večerima po zanimljivosti, dok se jedno pitanje neprestano nameće: tko je proveo noć u farmerovoj postelji? Čini se da ni sam Josip E. iz 'Ljubav je na selu' nema potpunu jasnoću o događajima. Nakon burne noći, farmer je izrazio svoju potpunu zbunjenost. "Što se mene tiče, ja sam spavao tamo gdje uvijek spavam, ali ne znam više tko mi je bio u krevetu. Znači, ja ne znam što se sinoć desilo", izjavio je, prepuštajući djevojkama da same slože dijelove priče.

Josip i Iris iz 'Ljubav je na selu' završili zajedno u krevetu: Znala sam da će me cure zezati zato što sam spavala s njim

Istovremeno, Iris je bila svjesna da njezin boravak s Josipom neće proći nezapaženo. "Znala sam da će me cure zezati zato što sam spavala s Josipom", priznala je, dok su se ostale kandidatkinje pitale kako se u krevetu u kojem je Iris prethodno bila sama odjednom našao i farmer. Suočen s izravnim pitanjima, Josip je vješto izbjegavao konkretan odgovor, nastojeći održati mir na imanju. Priznao je određenu bliskost, ali je naglasio da je sve bilo pod kontrolom.

"Palo je par zagrljaja i poljubaca. Ništa, kažem vam, sve u granicama pristojnosti", objasnio je farmer, dodajući kako su vrata spavaće sobe cijelu noć bila otvorena, kao da time želi umanjiti važnost noćnih zbivanja. Osim noćnih intriga, svakodnevni život na farmi potiče djevojke na razmišljanje o budućnosti. Postavlja se pitanje je li veza s Josipom uopće izvediva i pod kojim uvjetima. "Mislim da on ima tu svoj život, svoj posao. Ja imam svoj život, svoj posao, tako da je tu ta neka prepreka", realno je procijenila situaciju jedna od kandidatkinja. Ideja o preseljenju na selo ne izaziva oduševljenje. Za neke je farma tek "ljetna rezidencija", a ne mjesto za trajan život. "Meni je ovo predaleko od civilizacije", iskreno je priznala Iris, ističući da se ne bi tako lako odlučila na selidbu.