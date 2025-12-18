Naša poznata influencerica našla se na meti lopova u Amsterdamu: Nisam baš znala da je ovako kritično

Naša popularna influencerica Ela Jerković na TikToku je s pratiteljima podijelila kakvo je neugodno iskustvo doživjela u Amsterdamu. Objavila je video u kojem je pokazala kako joj je razbijeno staklo na automobilu koji je unajmila te je obavjestila obožavatelje kako ne može objaviti vlogmas video na svojim mrežama jer materijali koje je snimila više nisu u njezinom vlasništvu kao ni njezina putovnica. - Nažalost neće izaći vlogmas danas zato što su me opljačkali u Amsterdamu - rekla je Ela u videu i dodala kako postoji mogućnost da će i sljedeći vlogmasi kasniti jer dva vida su joj otuđena kao i njezina putovnica, a na kraju videa je pokazala i kako je otišla u hrvatsku ambasadu u Amsterdamu kako bi riješila problem s putovnicom. U komentarima su joj pratitelji pisali zašto je uopće išla u Amsterdam automobilom, na što je Ela odgovorila:

- Rentala sam auto na aerodromu. Jer sam morala imat prijevoz za Roterdam pa mi je bilo jednostavnije uzet auto.. i onda sam otišla i do grada usput.. Napomenula je i kako nije ni slutila da bi joj se ovako što moglo dogoditi u Nizozemskoj: - A nisam baš znala da je ovoliko kritično.. bila sam na “opasnijim” destinacijama ali ovakvo nešto u Europi u centru grada nisam baš očekivala iskreno.. Ela je prošle godine prolazila turbulentan period nakon što je prekinula dugogodišnju vezu s Adrianom Petričevićem. Prošle godine u ovo vrijeme oboje su na svojim mrežama objavili video o prekidu.

Razlog našeg prekida, koji ste čuli na njegovom kanalu, po njegovim riječima je bio da sam ja ista kao on i da jednako grizem, radim, zarađujem... Jednu stranu priče vidio je cijeli Balkan, ja ću svoju zadržati za sebe. Nikad ništa loše neću kazati za taj period života i Adrija, mi smo OK, ali nismo više zajedno - kazala je tada Ela u videu. Istaknula je i kako su ona i Adri živjeli u istom stanu, a kad su se razdvojili svatko je otišao u svoj stan te pokazala gdje se odselila nakon prekida. - Nalazimo se na jednoj lijepoj lokaciji, u mom omiljenom kvartu u Splitu od mora udaljenom tri minuta pješke - kazala je Jerković i snimila pogled s balkona.