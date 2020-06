Ipak ništa od Eurosonga! HRT odlučio da Kedžo neće predstavljati Hrvatsku

Ovogodišnje 65. izdanje Eurosonga trebalo se održati u svibnju u Rotterdamu, ali je sve bilo otkazano zbog pandemije koronavirusa. Zbog toga je hrvatski predstavnik Damir Kedžo izgubio svoje mjesto kao predstavnik Lijepe naše na najpoznatijem pjevačkom natjecanju, a HRT je odlučio da će se za finale Eurosonga koje će se održati u svibnju iduće godine poslati novog izvođača.

- HRT i ovim putem zahvaljuje Damiru Kedži na izvrsnoj suradnji nakon pobjede na Dori 2020. Zajedničkim smo snagama izvukli maksimum iz ove godine bez standardnog Eurosonga: dostojno smo se predstavili na društvenim mrežama, kao i u posebnoj emisiji Eurovision: Europe Shine a Light. Damir se pokazao kao veliki profesionalac, te je usprkos situaciji vrhunski odradio svu promociju - a pjesma je, bez zadrške to možemo zaključiti, postigla velik uspjeh i u Hrvatskoj i izvan nje. Također se zahvaljujemo i autorima skladbe "Divlji vjetre", Anti Pecotiću i Bojanu Šalamonu Shalli - poručili su otamo.

Na opatijskoj pozornici nakon proglašenja pobjede nije mogao suzdržati suze od ponosa i radosti, a cijelu situaciju prokomentirao je na svom Instagramu.

- .- Cijelo ovo DORA 2020. iskustvo je bilo puni krug. Od sreće do tuge, od pobjede do otkazivanja Eurovisiona zbog Covida 19, pa do otkazivanja mene kao izravnog predstavnika za Rotterdam 2021. Hvala svima, mom bendu, curama koje su sa mnom dijelile pozornicu u Opatiji i ovu virtualnu dok smo ljudima diljem Europe i svijeta pjevali 'Divlji vjetre' online. Hvala svim ljudima iz mog tima i svima koji su dali srce i dušu u ovih par mjeseci da se za našu glazbu i našu zemlju čuje u najboljem mogućem svjetlu. Hvala svima na podršci i potpori sada kada znamo da je HRT odlučio da ima novo natjecanje i da nas u Rotterdamu 2021. izravno ne predstavljam ja. Nije jednostavan ovaj 'rollercoaster' emocija i promjena izdržati, zato hvala još jednom svima i jedva čekam s vama prolaziti sve ono što će nam donijeti budućnost. Računajte na mene i najbolju moguću glazbu i emocije koje ću vam donijeti, a ja računam na vas. Ništa mi drugo ne treba. Volim vas ljudi - zaključio je Kedžo.

Podsjetimo, nakon što je zbog pandemije koronavirusa Eurosong 2020. u nizozemskom Rotterdamu odgođen sa sljedeću godinu, HRT je donio odluku da nastavlja sa svojom tradicijom i da će se Dora sljedeće godine održati kako je i planirano, u veljači 2021. u Opatiji, te će nas, shodno tome, na Eurosongu 2020. predstavljati onaj tko tada pobijedi. Urednica Dore i šefica hrvatske delegacije na Euroviziji 2021. bit će dugogodišnja urednica, novinarka i voditeljica Zabave HTV-a, Uršula Tolj.

