Slavna pjevačica otkrila veliku vijest i iznenadila obožavatelje: 'Da, istina je. Imam sina'

Nakon višemjesečnog šuškanja slavna reperica Iggy Azalea potvrdila je da je rodila. Australska glazbenica fanovima je na Instagramu napisala kako moli za privatnost.

- Imam sina. Čekala sam pravi trenutak da to javno kažem, no shvatila sam da što više vremena prolazi osjećat ću se anksioznije za podijeliti te vijesti sa svijetom. Želim zadržati njegov život u privatnosti, ali isto tako i kazati kako on nije tajna. Volim ga više od riječi - napisala je reperica koja nije otkrila tko je otac djeteta, a to je najvjerojatnije reper Playboi Carti, s kojim je u turbulentnoj vezi.

Foto: Instagram

Vijesti o rođenju djeteta početkom svibnja otkrio je DJ Akademiks, koji je na Instagramu napisao: "čestitam Iggy Azalei i Playboi Cartiju, koji su ovog vikenda dobili sina".

Mnogima je to bilo iznenađenje budući da nisu ni znali kako su ponovno zajedno. Prvi su put zajedno viđeni u ljeto 2018. a tijekom 2019. nekoliko su puta prekidali vezu. Iggy je krajem 2019. napisala kako je ponovno sama, no čini se da su nakon toga ponovno završili zajedno.