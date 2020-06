Srpska voditeljica pokazala kako izgleda ruka koju joj je prije 15 mjeseci otkinuo autobus

Srpska voditeljica Dea Đurđević prošle godine je doživjela stravičnu nesreću u kojoj joj je autobus otkinuo desnu ruku

Podsjetimo, voditeljica je imala lakši sudar s drugim automobilom, ali u trenutku kada je izlazila iz svojeg automobila, na nju je naletio autobus i otkinuo joj ruku. Doktori su joj uspjeli spasiti ruku, a Dea je priznala kako je nakon toga imala problema s PTSP-om.

- Invaliditet je bitno promijenio moj život. Naime, dan počinjem lijekovima, trudim se da bol smanjim na minimum i naučila sam živjeti s njom - otkrila je Dea koja se vratila na posao i ipak cijelo vrijeme vježba kako bi povrijeđene dijelove tijela dovela bar do približnog stanja kao prije prometne nesreće - kazala je voditeljica za srpske medije i dodala da se trudi ostati optimistična.

U međuvremenu se udala za svog dugogodišnjeg partnera Mladena Mijatovića te vratila na posao. Sa suprugom se sinoć pojavila na zabavi na jednom beogradskom splavu povodom završetka snimanja serije "Crveni mjesec". Poziravši fotoreporterima pokazala je i kako danas izgleda ruka, na kojoj su vidljivi tragovi od šivanja.