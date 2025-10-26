Sjećate se njih? Njihova ljubav rodila se nakon showa 'Brak na prvu' i u četiri godine dobili su tri sina

Kada su se Adam i Gordana Goga Kromer prvi put upoznali u RTL-ovu showu Brak na prvu, nitko nije mogao ni naslutiti da će njihova televizijska avantura prerasti u životnu ljubav. U emisiji su ih stručnjaci spojili s drugim partnerima – Goga s Dejanom Vukobratovićem, a Adam s Nikolinom Tutić – no između njih tada nije bilo romantičnih iskrica. Umjesto toga, počelo je prijateljstvo koje će im ubrzo promijeniti živote. „Nakon snimanja otišli smo na kavu, pa na ručak... i tada smo shvatili da se bez pritiska kamera puno bolje razumijemo. Iz prijateljstva se počelo rađati nešto više“, prisjetio se Adam u jednom intervjuu. Oboje su se tada povjeravali jedno drugome o iskustvima u showu i neuspjelim ‘brakovima’, a upravo ih je to međusobno razumijevanje i iskrenost spojilo.

Od prvih zajedničkih izlazaka do obiteljskog doma punog smijeha i dječje graje, njihova priča razvijala se prirodno i toplo – baš onako kako se prave ljubavi i rađaju. Danas, nekoliko godina kasnije, Adam i Goga ponosni su roditelji trojice sinova. Treće dijete stiglo je u svibnju 2024. godine, a Adam je tada na društvenim mrežama dirljivo poručio: „Naš mali anđeo je danas došao na svijet. Moja junakinja Gordana, koja si ti lavica! Tri sina u četiri godine – mogu to samo pravi sretnici kao ja.“

Njihov najmlađi sin rođen je u zagrebačkoj Vinogradskoj bolnici. „S tri sina nam je dan doslovno ispunjen! Ne stignemo ništa za sebe, ali smo sretni. Jedan od nas uvijek je s bebom, drugi sa starijima – i to je sada naš ritam života“, kazao je Adam jednom prilikom i dodao da su starija braća odlično prihvatila novog člana obitelji, iako im još nije zanimljiv za igru. Par priznaje da su im dani puni obaveza, ali i ljubavi. „Na odmoru je malo lakše jer nema kućnih i poslovnih zadataka. Puno energije treba za troje djece, posebno kad se doda i bebino nespavanje. No ponosni smo što sve stignemo bez pomoći“, otkriva Adam.

Iako ih je spojila televizija, njihova priča odavno je prerasla svjetla reflektora. Danas žive miran, obiteljski život ispunjen toplinom, povjerenjem i zajedničkim trenucima. „Nismo se pronašli pred kamerama, nego kasnije – kad smo bili svoji. I upravo je to bila naša sreća“, ističe Adam. Njihova ljubav, rođena iz prijateljstva i razumijevanja, danas je snažnija nego ikad. Troje sinova, dom ispunjen smijehom i podrška koju jedno drugom pružaju najbolji su dokaz da je Brak na prvu u njihovom slučaju doista prerastao u brak za cijeli život.