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DERBI PRVOG KOLA

Njemački hvalospjevi za okršaj Hrvatske i Engleske: Kakav spektakl, nogometna gozba!

FIFA World Cup 2026 - Group L - England v Croatia
Foto: ISSEI KATO/REUTERS
1/6
VL
Autor
Sanja Sokol/Hina
18.06.2026.
u 10:13

U reprizi polufinala Svjetskog prvenstva 2018. iz Rusije, koja je nakon dva produžetka završila pobjedom Hrvatske od 2-1, u Dallasu su samo u prvom poluvremenu postignuta čak četiri pogotka.

Njemački mediji su sinoćnju utakmicu skupine L između Engleske i Hrvatske opisali kao najbolju do sada na svjetskom prvenstvu.

List "Bild" ističe naslov "Najbolja utakmica na svjetskom prvenstvu!". 

"Engleska i Hrvatska odigrale su najbolju utakmicu ovog Svjetskog prvenstva do sada, a Tri lava su pobijedila 4-2. Kakav spektakl, kakva nogometna gozba! Utakmica je imala sve što nogometni navijač može poželjeti", napisao je komentator "Bilda".

U reprizi polufinala Svjetskog prvenstva 2018. iz Rusije, koja je nakon dva produžetka završila pobjedom Hrvatske od 2-1, u Dallasu su samo u prvom poluvremenu postignuta čak četiri pogotka.

Spektakl se nastavio i nakon odmora! Bivša zvijezda Borussije Dortmund Jude Bellingham, bio je nezaustavljiv, zabio je s unutarnje strane vratnice za 3-2 (47'). Engleze je više puta spriječio "briljantni hrvatski vratar Dominik Livaković", piše Bild.

Njemački mediji ističu kapetana Engleske Harryja Kanea kao junaka utakmice koji je zabo dva pogotka te se sa 10 pogodaka na Svjetskom prvenstvu izjednačio s rekordom Garyjem Linekerom.

"Zahvaljujući svojim superzvijezdama Harryju Kaneu i Judeu Bellinghamu, Thomas Tuchel je položio svoj prvi test na Svjetskom prvenstvu kao izbornik engleske reprezentacije", navodi "ntv".

Televizija "ntv" dodaje kako je momčad „Tri lava“, koju kao izbornik vodi Nijemac, zasluženo savladala „jaku hrvatsku momčad“ koja se dva puta vraćala u utakmicu.

Frankfurtski Frankfurter Allgemeine Zeitung u izvješću s utakmice ističe kako je ironično to što je penal koji je doveo do prvog Kaneovog pogotka na utakmici i vodstva Engleske "skrivio izniman hrvatski nogometaš, 40-godišnji Luka Modrić“.

Pokušavajući izbiti loptu u kaznenom prostoru, Modrić nije vidio Nonija Maduekea i udario ga je po nozi. "Za bivšeg najboljeg nogometaša na svijetu to je bio loš početak njegovog petog Svjetskog prvenstva", piše Frankfurter Allgemeine Zeitung navodeći kako je "nakon manje od sat vremena, gotovo neučinkoviti Modrić bio zamijenjen".

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SP 2026.

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