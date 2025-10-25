Naši Portali
SLOMLJEN JE

Poznati voditelj otkrio je kako ga supruga želi ubiti, policija mu javila dok je snimao: Angažirala je plaćenog ubojicu

VL
Autor
Vecernji.hr
25.10.2025.
u 12:18

U ožujku je 32-godišnja Victoria Goodwin uhićena zbog angažiranja plaćenog ubojice da ubije 49-godišnjeg Aarona Goodwina

Voditelj emisije "Ghost Adventures" Aaron Goodwin otkrio je da će sljedeća epizoda njegove emisije Discovery Channela uključivati ​​trenutak kada je primio poziv od policije u kojem su ga obavijestili o tome kako će uhititi njegovu suprugu jer je planirala njegovo ubojstvo. U ožujku je 32-godišnja Victoria Goodwin uhićena zbog angažiranja plaćenog ubojice da ubije 49-godišnjeg Aarona. Optužena je za nagovaranje na ubojstvo i zavjeru za ubojstvo u Nevadi. U travnju je prihvatila nagodbu i kao dio nagodbe, Victoria se izjasnila krivom za jednu točku optužnice za zavjeru za ubojstvo, za što joj prijeti kazna od dvije do deset godina zatvora. Govoreći o nadolazećoj epizodi na Instagramu, Aaron je napisao: „U sljedećoj epizodi Ghost Adventures vidjet ćete kako sam primio FaceTime poziv od policije. Bili su u mojoj kući i rekli su mi što je učinila i uhićena je. Neću gledati ovu epizodu jer ne želim ponovno proživljavati tu noć i što se dogodilo prije poziva.“

U drugoj objavi, Aaron se izravno obratio medijima koji su ga pokušali kontaktirati. „Svim novinarima koji mi šalju poruke. Hvala vam što ste se javili i bili sjajni, ali nažalost još ne mogu ni o čemu govoriti. Mogao bih vam reći da sam dobro, ali radije bih bio iskren. Znajte samo da mi uopće ne ide dobro i svakim danom je sve gore i sve je gore zbog svega što stalno učim. Kažu da s vremenom sve postaje bolje, ali samo želim da razvod završi kako bih mogao nastaviti sa svojim životom. Iskreno, vjerojatno ne bih mogao proći kroz intervju bez da se rasplačem i jednostavno još nisam spreman. Ovo je bila najgora godina mog života.“

FOTO Najmoćnija hrvatska odvjetnica prava je ikona stila: Obožava Chanel, YSL i prati modne trendove
1/56

Victoria je optužena da je skovala plan da ubije svog supruga. U izvješću o uhićenju navedeno je da je poslala SMS poruku Grantu Amatu, zatvoreniku na Floridi, u kojoj je pisalo: „Jesam li loša osoba jer sam odabrala okončati njegovo postojanje, a nisam odabrala razvod.“ Prema saznanjima policije Victoria je namjeravala platiti ubojici 11.515 dolara, s unaprijed mu je platila 2.500 dolara. Zavjera je nastala u listopadu 2024. i otkrivena je tek kada su službenici zatvora zaplijenili zabranjeni telefon zatvoreniku na Floridi. Njezin suprug je u to vrijeme snimao Ghost Adventures u Kaliforniji i policija je izjavila da je Victoria zatvoreniku putem SMS-a dala informacije o kretanjima svog supruga.  Nekoliko dana nakon Viktorijinog uhićenja, Aaron je podnio zahtjev za razvod braka, a par je u braku bio tri godine. 

Denise Richards
Video sadržaj
SVJEDOČILA NA SUDU

Slavna glumica opisala godine nasilja s bivšim mužem: 'Skoro me ubio toliko prokletih puta'

U svom stravičnom iskazu, zvijezda filma "Divlja stvorenja" detaljno je opisala navodno fizičko nasilje koje je trpjela, tvrdeći da joj je Phypers nanio "najmanje tri potresa mozga". Prema njezinim riječima, incidenti su uključivali brutalne napade u kojima bi je "agresivno udarao po licu i glavi", "snažno gurao glavu o stalak za ručnike u kupaonici" te je jednom prilikom "tako snažno stiskao glavu da se osjećala kao da će joj smrskati lubanju"

