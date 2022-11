Sjećate se nje? Hana je bila najmlađa kandidatkinja prve sezone 'Života na vagi', a svoj izgled promijenila je u potpunosti

Kao natjecateljicu showa 'Život na vagi' Hanu Sokač upoznali smo prije pet godina kada je u show ušla s 138,3 kilograma, a na finalnom vaganju vaga je otkrila kako je Hana izgubila ukupno 32 kilograma. Na svom Instagramu, najmlađa natjecateljica te sezone priznala je kako je nakon showa vratila dio kilograma.

- Nakon ŽNV-a kilogrami su se rapidno vratili, kao i većini ostalih kandidata, no o tome se 'ne priča' što zbog nesigurnosti, a što zbog vođenja lažnih života na Instagramu. Dvije godine nije me bilo u javnosti i u svijetu društvenih mreža. U te dvije godine radila sam na poslovnom planu, a uz to i na sebi. U godinu dana samostalno sam skinula 64 kilograma. Može se. Sve se može. Nisam tu da se uzdižem nego da i tebi pokažem da možeš. Možeš biti što god želiš, samo ustraj! Znam, znam ovo na kraju zvuči full klišejasto, ali tako je - iskreno je napisala Hana na svom Instagramu nakon povratka.

Sokač je svoj uspjeh došla podijeliti i s kandidatima ove sezone te im otkriti tajnu svog uspjeha. Kandidatima je savjetovala da žive u skladu s prirodom, da prigrle meditaciju te da će tako pronaći svoje mjesto ispod sunca. Kod nje promjena nije vidljiva samo fizički, već i psihički.

Foto: RTL Screenshot Podsjetimo, Hana je jednom prilikom je otkrila i kako ju je njezin trener Mario Mlinarić došao posjetiti povodom njezinog rođendana te je nije prepoznao.

- Znaš koja je definicija dobrog feelinga? Dok te Mario Mlinarić posjeti za rođendan, a ti ga dočekaš 65 kila lakša pa autom 'ladno prođe pored tebe jer te ne prepozna! Zabave, smijeha i dobre vibracije nije nedostajalo, a ovaj put zamijenili smo uloge – došao mi je na posao i ja sam ga uživo u eteru 'rešetala' pitanjima, no njemu to nije ni upola teško palo koliko je meni nekad bilo teško držati plank. Donio mi je i hrrrrrpu MM Trening odjeće tako da se više ne mogu žaliti da 'nemam kaj obući' P.S. Kaj kažete o ideji da za rođendane umjesto slatkiša poklanjamo proteine? - napisala je tada.

