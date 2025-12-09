Naši Portali
REALITY SHOW

Tomislav iz 'Ljubav je na selu' se oglasio nakon što je Iris otišla zbog drugog farmera

09.12.2025.
u 19:00

Iris mu nije odmah otkrila identitet farmera, no Tomislav je izjavio da je brzo shvatio o kome se radi. "Nisam odmah znao o kojem se farmeru radi, ali kad sam razmislio malo bolje, znao sam."

Iris, sudionica emisije 'Ljubav je na selu', šokirala je farmera Tomislava priznanjem da gaji osjećaje prema drugom farmeru. Tomislav je za RTL.hr progovorio o svojim osjećajima i tome je li mu to poljuljalo samopouzdanje. "Iskreno, nisam to očekivao, ali nije me povrijedila i nije mi ego bio povrijeđen", rekao je Tomislav.

Ipak, priznao je da mu je bilo žao zbog prekida njihovih zajedničkih dana na imanju. "U tom trenutku kad mi je rekla da odlazi bilo mi je žao što se više nećemo družiti. Bilo mi je žao i zbog cura jer su se povezale." Iris mu nije odmah otkrila identitet farmera, no Tomislav je izjavio da je brzo shvatio o kome se radi. "Nisam odmah znao o kojem se farmeru radi, ali kad sam razmislio malo bolje, znao sam."

Podsjetimo, u prošloj epizodi smo gledali kako su se Tomislav i Iris u Drežnik Gradu osamili na pikniku u prirodi. Mladog je farmera zanimalo kako njegova odabranica gleda na vrijeme provedeno kod njega. „Jako je lijepo, ali mislim da smo mi više kliknuli na frendovskoj razini, da nema tu neke kemije“, iskrena je bila, a farmer joj je to i potvrdio. Ipak, iznenadila ga je priznanjem: „Kad smo bili na partyjima, kliknula sam s nekim drugim malo više... Ako hoćeš, mogu ti reći! Važno mi je da se ti ne ljutiš.“

Iako se isprva nećkao treba li mu ta informacija u životu, ispitao je Iris više detalja o tajanstvenom muškarcu. Ona mu je kazala kako su pronašli brojne zajedničke teme, a ni razlika u godinama joj ne smeta. „Nema ljutnje kod mene. Drago mi je što je bila iskrena“, zaključio je, a Iris se kasnije tog dana pozdravila s djevojaka i napustila farmu.

Avatar FažolHead
FažolHead
20:02 09.12.2025.

Ovo smećarsko ponašanje žena i muškaraca, kojim svaki dan ispiru mozak svojim gledateljima, i sugeriraju da su žene štrace, ne smeta Monjmiri i Slinavki, nego im smeta molitva? Monjmira odmah nakon ove emisije pljune na molitelje, licemjerka. Njenu žarku želju da bude Zlovenka, podržavam

