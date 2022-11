Mnogima omiljeni radio narodni je ugašen, od jutros se zove drugačije i u programu puštaju i strane hitove

Velika promjena dogodila se u radijskom eteru i narodni je otišao u povijest, na medijsku scenu stupio je bravo! Na omiljenim frekvencijama diljem zemlje jutros je zasvirao bravo!, čuli su se poznati glasovi, ali feeling je skroz drugačiji. Nema panike, i dalje je to najslušaniji radio u Hrvatskoj – samo potpuno rebrendiran. Promijenilo se gotovo sve – od imena, preko sadržaja, produkcije, weba i aplikacije, do vizualnog identiteta. Rezultat je radio koji zvuči i izgleda potpuno drugačije.



‘U bravo! smo inkorporirali najbolje od narodnog, ali i postrožili kriterije za plasiranje domaćih hitova. Napravili smo i selekciju svjetskih hitova, koji će činiti 15 posto glazbenog sadržaja, u prijevodu - dvije pjesme po satu. Prepoznaju se na prvu, ali uglavnom ih nećete čuti kod naše konkurencije. Zašto? Zato što se mi ne ograničavamo glazbenim žanrom nego se vodimo osjećajem. Najveći radijski autoriteti reći će vam da je radio upravo to – emocija, a to smo pretočili i u naš novi glazbeni slogan 'i osjećaj i feeling'. Pritom nastavljamo s analizama preferencija publike. Usudim se reći da nakon godina istraživanja, nitko ne zna bolje od nas kako Hrvatska glazbeno diše’, poručio je direktor Katijan Knok, koji je s nestrpljenjem dočekao današnji dan s obzirom na to da se na projektu radilo dulje od šest mjeseci.

Otkriva i zašto su se odlučili na taj korak: 'Zato što se s vrha dalje ne možeš, bar ne u vis. Dugo se već na ovim frekvencijama diktiraju trendovi i u svim segmentima dosegli smo vrhunac'. Jutros je s paljenjem crvene lampice u studiju na put prema novom vrhuncu krenuo i Hrvoje Kečkeš, koji s jutarnjom ekipom Markom Bratošem i Dorom Srdar, i dalje ima samo jedan zadatak – razbuditi Hrvatsku na najbolji mogući način.



‘Jako me veseli novo poglavlje ispred nas, vjerujem da će pokoja strana pjesma fino začiniti najbolju domaću glazbu. Naradili smo se za ovo zbog čega je uzbuđenje još veće. Mogu obećati u svoje i u ime ostatka jutarnje ekipe - ime se mijenja, ali mi ostajemo isti. Osim ako nam uleti sponzorstvo nekog estetskog kirurga. Bravo za nas!’, smije se Kečkeš. Da se osjeća uzbuđenje u zraku, potvrđuje i Tatjana Jurić.



‘Promjena brenda dolazi u pravom trenutku i pokazuje poslovnu odlučnost koja je danas, u ovom vremenu brzoprotočnih informacija i modernih komunikacija, jednostavno nužna. bravo! je proizvod 21. stoljeća koji na radijskoj platformi objedinjuje i sve druge medije i komunikaciju s javnošću - video produkciju, podcaste, društvene mreže i YouTube, ali i program uživo. Ponosna sam i sretna što na neki način predvodim našu ekipu, veselim se svemu što nas čeka i zahvalna sam svim našim slušateljima, ali i gledateljima koji su svakodnevno uz nas. Ima nas ravno milijun, baš smo moćna gomilica.’



Uz dobro poznate glasove na ovim frekvencijama, od danas će se čuti i onaj DJ-ice s velikim iskustvom – Alex Milinković.



‘Neopisivo me veseli biti dio projekta čiji početak piše povijest. Godinama sam slušala i divila se kolegama s kojima danas dijelim redakciju i to je za mene ostvarenje snova. Na bravo! gledam kao svakodnevni izlazak iz svoje zone komfora, najveći izazov i krunu svoje radijske karijere. Osjećaj je poseban.', rekla je Alex. Na samom startu bravo! će dobiti i legendarno pojačanje. Za vrijeme Svjetskog nogometnog prvenstva pridružiti će im se Drago Ćosić kao specijalni gost komentator. Sve će se, osim u eteru i na bravo! društvenim mrežama, moći pratiti i putem bravo! TV- a.



Omiljena radijska ekipa poziva sve da im se pridruže na poznatim frekvencijama, da skinu novu aplikaciju ili ih jednostavno slušaju putem br.hr web stranice i tako upoznaju bravo! filozofiju – 'slušaj, osjeti, živi'.