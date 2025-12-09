Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 2
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
MASTERCHEF

Krunoslav oduševio žiri, a Selma, Egon i Otto završili u stres testu: 'Ispunio sam cilj, pobijedio sam sam sebe'

Foto: Nova TV
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
09.12.2025.
u 00:10

Kandidati su u samo tri minute morali prikupiti namirnice, a zatim u 60 minuta osmisliti jelo s najmanje tri komponente, u kojima je jedna morala biti upravo tehnika koju su dobili

Test kreativnosti u tjednu pomaknute gastronomije donio je puno rizika, ali i velike pomake u kuhanju kandidata. Barbara je kao vlasnica platinaste kartice imala moć odlučiti hoće li ostati sigurna na galeriji ili si zadati novi izazov. Odlučila je kuhati te je kao glavnu komponentu za sebe odabrala žele, a preostale tehnike raspodijelila ostalima. Sferu je dodijelila Marku i Ottu, perlice Selmi, Antoniji i Endrini, dok su uz nju u zadatku sa želeom ostali Krunoslav i Egon.

Kandidati su u samo tri minute morali prikupiti namirnice, a zatim u 60 minuta osmisliti jelo s najmanje tri komponente, u kojima je jedna morala biti upravo tehnika koju su dobili. Mark je spojio pečenu krušku sferom od šljive, umakom od bijele čokolade i kupolom od karamele, dok je Otto odlučio jagode i bosiljak pretvoriti u desert s obrnuto sferificiranim jogurtom. Endrina je krenula na tart sa smokvama, ricottom, orasima i perlicama od aceta, Selma je lubenicu pretvorila u svojevrsni tataki s kremom od kozjeg sira i perlicama od bosiljka, a Antonija je spojila malinu, čokoladnu sferu, kremu od vanilije i perlice od maline. Egon je pripremio žele od dinje sa „slatkim bešamelom“, dok je Krunoslav spojio pistacije, mascarpone, mentu, žele od naranče i glazirane smokve. Barbara je, vjerno zadatku, na tanjur složila nekoliko različitih elemenata na bazi želea u voćnoj varijanti.

Kušanje je pokazalo koliko su tehnike nezgodne kada se spoje s vremenskim pritiskom. Markov desert oduševio je idejom, ali je velika šećerna kupola na tanjuru izazvala ozbiljno upozorenje. Chef Goran istaknuo je da takvi tvrdi komadi šećera mogu biti opasni i potpuno izbaciti desert iz balansa, iako je pohvalio razmišljanje o teksturama. Ottov tanjur donio je zanimljive okuse, ali tehnički nije pratio ambiciju. „Osim obrnute sferifikacije, tanjur je tehnički loš, šteta, stvarno šteta“, zaključio je chef Goran.

FOTO 191 cm ljepote! Naša misica prava je seks bomba
1/14

S druge strane, Endrina je dobila niz komplimenata. Chef Stjepan pohvalio ju je što je smokve ostavila „žive“, u njihovom gotovo izvornom obliku, u savršenoj kombinaciji sa sirom i minimalno dodanog šećera, no uz malu zamjerku: „Fali ti možda minutica duže da tart dobije onu pravu hrskavost.“ Egon je, pak, prošao znatno lošije. Njegov žele od dinje bio je mekan i korektan, ali, kako je naglasio Stjepan: „Fali ti nekog tijela, neke teksture na tanjuru, sve je pudingasto i osjetim samo dinju“, dok je slatki bešamel, prema žiriju, ostao bez forme i jasne uloge. 

Najveće iznenađenje večeri bio je Krunoslav. Njegov desert s crumbleom od pistacija, kremom od mascarponea i mente, želeom od naranče i glaziranim smokvama žiri je proglasio najboljim jelom izazova. „Zadatak si savršeno odradio. Žele je savršen, krema odlična, crumble hrskav, smokve raskošne. Danas si napravio najbolje jelo“, poručio mu je chef Stjepan. „Ispunio sam cilj, pobijedio sam sam sebe“, rekao je Krunoslav nakon proglašenja. 

Selmin tanjur od lubenice vizualno je bio jako lijep, no okus nije pratio sliku. Kiselina, intenzivan kozji sir i med nisu se povezali, stoga je žiri zaključio da je jelo u disbalansu. Antonijin desert s malinom dobio je pohvale za okus, ali i kritike zbog tehničkih pogrešaka u kremi i teksturi sfera. Barbara je dokazala da zna iskoristiti svih 60 minuta i razigrati žele u više varijanti, no žiri je primijetio da zbog tolikog broja istih tekstura nijedan element ne dolazi dovoljno do izražaja.

Nakon kušanja odlučeno je da je Krunoslav imao najbolji tanjur dana, a Endrina je dobila posebno priznanje za vrlo dobro odrađen zadatak. Istovremeno, žiri je morao odabrati tko će se pridružiti Renati u stres testu. Zbog neizbalansiranih okusa, prva je u stres test poslana Selma. Egon je završio u opasnoj zoni zbog jela s tek dvije teksture i gotovo jednim jedinim okusom, a treći je bio Otto, čija obrnuta sferifikacija i neuredan tanjur nisu zadovoljili kriterije. Kandidate čeka novi, još napetiji stres test s posebnim zadatkom i posebnim gostom. Tko će ostati u MasterChef kuhinji, a tko će morati napustiti natjecanje, gledatelji će doznati u sljedećoj epizodi MasterChefa na Novoj TV.

Intervju A STRANA Band

Ključne riječi
Nova TV masterchef showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
5
TV KRITIKA

Ovo je bilo stvarno previše: Voditelj Smrtić je vodio 'Otvoreno' tako da je svatko mogao izreći bilo što mu padne na pamet

Nakon velikog antifašističkog skupa održanog dan ranije, u ponedjeljak je Damir Smrtić napravio emisiju upravo s tom temom i pozvao nekoliko političara lijeve i desne provenijencije. Cijelo vrijeme od skupa do emisije, a možemo reći i tjednima, ako ne i mjesecima prije, cijelo hrvatsko društvo je bilo izrazito polarizirano, zbog čega smatram da i HRT, kao i svi odgovorni mainstream mediji, mora voditi politiku koja vodi smirivanju polarizacije

Superpotjera
Video sadržaj
SUPERPOTJERA

Radovan sjajnom igrom nadigrao lovce, oni mu čestitali: 'Pobijediti Krešu nije problem'

Radovanu nije bilo poznato da je Peter Sellers utjelovio tri različita lika u Kubrikovu filmu "Doktor Strangelove" ni da slovo M u radijskim kraticama AM i FM označava modulaciju.   Lovci nisu znali odgovoriti na pitanje o Ujedinjenim narodima, koji su dobili Nobelovu nagradu za mir iste godine kada i Kofi Annan. Nisu stigli odgovoriti ni na posljednje pitanje: Tko se nakon Parisove smrti udao za njegova brata Diofoba? Točan odgovor bio je Helena

5
KULTNA SERIJA

Legendarni Smogovci možda se više neće reprizirati na HRT-u, evo i zbog čega

Glavni problem sa Smogovcima, koji su se počeli prikazivati 1982. i završili 1997., bio je upravo i jedan od njezinih najprepoznatljivijih aduta - prateća glazba. Špicu i izlazak Smogovaca na televizijske ekrane najavljuje glazbena tema iz legendarnog američkog filma “Sedmorica veličanstvenih”, autora Elmera Bernsteina, a odjavnu špicu prati tema iz "Modernih vremena", Charliea Chaplina u izvedbi orkestra Alfreda Newmana

Učitaj još

Kupnja