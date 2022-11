Ivana Paradžiković bila je u Beogradu, pa progovorila o prehrani i otkrila: 'Ovo ne jedem, što ćemo sad?'

Urednica i voditeljica Ivana Paradžiković (41) i dalje uživa u toplom vremenu i kupanju, a na svojem Instagram profilu podijelila je novu objavu te otkrila da je u Srbiji, točnije u Beogradu.

Ivana je otkrila da je tamo posjetila jedan restoran, ali i da ne jede meso.

"Kažu, najbolja mesina u Beogradu. Samo, ja ne jedem meso. I što ćemo sad?" napisala je Ivana uz fotke iz restorana.

Inače, urednica i voditeljica nedavno je s prijateljima uživala u Švicarskoj gdje je planinarila i obnovila svoje znanje njemačkog jezika. Po povratku u Hrvatsku odmah se upisala u školu stranih jezika i napisala je na Instagramu zašto se odlučila opet učiti njemački jezik.

- Iz Švicarske pravo u školsku klupu. Nakon 30 godina napokon sam se ohrabrila i progovorila njemački! Pobijedila kompleks koji su mi nabili klinci u školi za vrijeme izbjeglištva rugajući nam se: scheisse ausländer! Mrzila sam taj osjećaj...i zbog toga prezirala i jezik. Nisam ga pričala sve do sada u Švicarskoj gdje sam se oslobodila i počela. Kako tako. Nevažno. Bez kompleksa, to je ključno. Na valu euforije, odmah sam nazvala prijateljicu @danci0105 koja me godinama nagovarala da dođem u školu...ali ja nisam bila spremna. Do sada. Učite ljudi. Nikad nije kasno. Znanje je najbolji poklon koji si možete priuštiti. I da...znanje je sexy - poručila je Paradžiković.

Podsjetimo, Ivana se nedavno našla u fokusu javnosti nakon što je objavljeno da je većina zagrebačkog dopisništva na Una TV-u otpuštena te da je i Paradžiković među onima koji su dobili otkaz. Što se točno dogodilo, Ivana je tada pojasnila za Večernji list.

– Nikada nisam bila zaposlenik Une. Isporučujem sadržaj preko svog obrta na temelju ugovora koji nije otkazan. Jako mi je žao kolega snimatelja, montažera, novinara, svih zaposlenika na televiziji, prije svega vrhunskih profesionalaca, koji su dobili otkaz. I žao mi je što gledatelji nemaju priliku gledati emisiju koju radim jer sam na nju izuzetno ponosna. Vrhunski televizijski proizvod – rekla nam je Ivana koja uređuje emisiju ''Lice pravde'' koja se nije emitirala u Hrvatskoj.

