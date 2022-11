Gledatelje razočaralo Anjino ponašanje: 'Iritantna do granica podnošljivosti. Pokazala je pravo lice'

U jučerašnjoj epizodi 'Života na vagi' kandidati su sudjelovali u zadnjem velikom izazovu sezone u kojem su morali u sanjkama 700 metara uzbrdo vući težinu koju su izgubili tijekom showa. I na svakih 50 metara trebali su skinuti kilažu koju su taj ciklus izgubili, a pobjednik Josip Čapo je osvojio zlatnu ulaznicu za finale!

Anja je bila ljuta jer je povjerovala kako će Čapo dati nekome drugome priliku u velikom izazovu.

„Ima siguran ulazak u finale, ali morao je uzeti i zlatnu ulaznicu“, prigovarala je.

Gledateljima se nije svidjela njena reakcija, a svoje mišljenje izrazili su na društvenim mrežama.

"Opet kmeči... opet svi drugi krivi... obitelj kriva, muž kriv, svi krivi što je natukla 150 kg samo ona jadna žrtva u svemu... dno dna, iritantna do granica podnošljivosti", "Bez igrica, laži i kukanja po mom skromnom mišljenju ta titula pripada Roku", "Anja plače od početka i sad su joj svi krivi osim nje same, Čapo bravo, neka si osvojio ulaznicu svaka ti čast, čovjek od početka do kraja radi... bravo", "Anji su svi krivi osim nje same..", "Najbolje da je njoj dao ulaznicu. Tom lijenosti i kmečanjem je daleko i došla", "Bravo Čapo. Anja se treba potruditi ne samo na treningu već poraditi i na nedoličnom ponašanju jedne mlade osobe....", "Anja, "Nisu mravi navukli,nego su zubi natukli”.Svi su ti drugi krivi, jedino ti nisi kriva.Čapo je zasluženo u finalu,od prvog dana je imao fokus u glavi,svaka čast,nadam se i pobijedi", "Očito da je Anja pokazala pravo lice sad,sad je on kriv, a čuj tko će joj vani biti kriv ako ne bude skidala kile" pisali su gledatelji.

Posjetimo, Edo je smatrao kako su izgubili kompetitivnost i prije nego što su počeli odrađivati današnji izazov. „Nadam se da će druga zlatna ulaznica biti moja“, zaključila je Anja. „Poseban doživljaj i posebna sreća - gledam u jezero i držim svoju zlatnu ulaznicu. Jako sam ponosan na sebe i govorim si: Svaka ti čast, Čapo!“ bio je emotivan Slavonac, no Anja mu nije mogla prijeći preko toga. „Pao mi je u očima jer nam cijeli tjedan govori da ako bude zlatna ulaznica na izazovu - da će je prepustiti nekome drugome.“ Laru je to također naljutilo jer smatra da se Čapo ne drži onoga što priča.

