Sjećate li se časne sestre koja je pobijedila na Voiceu? Evo kako danas izgleda i čime se bavi

Bio je to trenutak televizijske povijesti koji je obišao svijet. U proljeće 2014. godine na pozornicu talijanskog showa The Voice stupila je mlada žena u redovničkoj odori uršulinki, s velikim križem oko vrata i sramežljivim osmijehom. Kada je pustila svoj moćan, pomalo hrapav glas i zapjevala hit Alicije Keys "No One", članovi žirija ostali su u potpunom šoku. Legendarna Raffaella Carrà nije mogla doći k sebi, a snimka audicije postala je viralan fenomen, skupivši u samo tjedan dana više od 90 milijuna pregleda na YouTubeu. Sestra Cristina, kako je tada bila poznata, nije bila samo natjecateljica; bila je globalna senzacija, simbol spoja duhovnosti i pop kulture koji je istovremeno oduševljavao i zbunjivao milijune. Njezin put u showu, na kojem je pjevala rock himne poput "Livin' On A Prayer" i plesala uz pjesmu iz filma "Flashdance", završio je trijumfalnom pobjedom, a ona je nakon proglašenja, držeći trofej u ruci, izmolila Očenaš.

Nakon pobjede, činilo se da je sestra Cristina pronašla način kako pomiriti svoja dva svijeta. Pod okriljem svoje redovničke zajednice objavila je album za Universal Music, a njezin prvi singl izazvao je pravu buru. Obrada Madonnine pjesme "Like a Virgin", koju je opisala kao "molitvu o snazi ljubavi koja mijenja ljude", naišla je na oštre kritike konzervativnih crkvenih krugova, koji su je nazvali "besramnom komercijalnom operacijom". Unatoč tome, njezina je popularnost rasla. Pjevala je u duetima s Rickyjem Martinom i Kylie Minogue, nastupala u mjuziklima poput "Sister Act" i pjevala pred dva milijuna ljudi na Svjetskom danu mladih u Poljskoj. U jednom je intervjuu otkrila kako je njezin poziv bio poput "ljubavi na prvi pogled", misterij koji je osjetila kao ispunjenje i potpunu predanost Bogu.

No, ispod površine globalne slave odvijala se tiha, unutarnja borba. Godine su prolazile, a pritisak javnosti i stroga pravila samostanskog života postajali su sve teži teret. Prijelomni trenutak dogodio se tijekom pandemije, kada je prisilna izolacija natjerala Cristinu da se zagleda duboko u sebe. U studenom 2022. godine, osam godina nakon svoje pobjede, šokirala je talijansku i svjetsku javnost gostovanjem u emisiji "Verissimo". Na pozornicu više nije izašla sestra Cristina, već samo Cristina Scuccia. U elegantnom crvenom odijelu, s raspuštenom dugom kosom, decentnom šminkom i piercingom u nosu, izgledala je neprepoznatljivo. Objasnila je da njezina odluka o napuštanju redovničkog života, nakon petnaest godina, nije bila posljedica gubitka vjere, već osobnog sazrijevanja i evolucije. "Promjena je znak evolucije, ali je uvijek zastrašujuća jer se lakše držati vlastitih sigurnosti nego preispitivati se", izjavila je, dodavši da joj je u teškoj odluci pomogla psihoterapija.

Svoju novu slobodu odlučila je potražiti daleko od očiju javnosti, preselivši se u Španjolsku. U Madridu je započela potpuno novi život, radeći kao konobarica kako bi se financijski osamostalila i iskusila "stvarni svijet" koji joj je dugo bio uskraćen. Bio je to hrabar korak, daleko od svjetala pozornice i sigurnosti samostana, no za nju je predstavljao nužan put prema autentičnosti. "Bojala sam se da ću završiti pod mostom", priznala je kasnije, opisujući strahove koji su pratili njezin odlazak. Ipak, taj period prizemljenja dao joj je snagu za novi početak, onaj koji će ovaj put biti isključivo pod njezinim uvjetima.

Nakon što je pronašla svoj mir, Cristina se vratila svojoj prvoj ljubavi, glazbi. U ožujku 2023. objavila je singl "La felicità è una direzione" (Sreća je smjer), pjesmu koja simbolizira njezin novi početak i oslobođenje. Njezin glazbeni izričaj sada je čisti pop, no njezine pjesme i dalje nose poruke nade i hrabrosti. Povratak na televiziju bio je jednako dramatičan. Sudjelovala je u talijanskoj verziji "Survivora", "L'Isola dei Famosi" (Otok slavnih), gdje je pokazala iznimnu fizičku i mentalnu snagu, a gledatelji su je prvi put mogli vidjeti u kupaćem kostimu. Bio je to konačni raskid s njezinim nekadašnjim imidžem i dokaz da je spremna u potpunosti prigrliti svoj novi identitet.

Danas je Cristina Scuccia moderna tridesetšestogodišnjakinja koja aktivno dijeli svoj život na društvenim mrežama. Izgleda elegantno i sretno, a u intervjuima otvoreno govori o svemu, pa i o ljubavi. Priznala je da je njezino srce otvoreno i da u Madridu postoji posebna osoba, no detalje o svom privatnom životu i dalje čuva za sebe. "Sestra Cristina je i dalje u meni. Provela sam predivne godine u samostanu i zahvalna sam na svemu, ali morala sam slijediti svoje srce", poručila je.