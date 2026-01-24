Poznata domaća voditeljica iznenadila objavom o intimnim odnosima: 'Svi bi u krevetu porno glumice'

Edita Lučić Jelić, poznata voditeljcia Radio Dalmacije, na društvenim mrežama često objavljuje zabavne statuse koji često izazovu raspravu među njenim pratiteljima. Ovoga se puta znakovitom porukom dotaknula očekivanja u intimnim odnosima i očekivanjima. “Svi bi u krevetu po*no glumice… nemojte mislit da mi očekujemo Matu koji će samo orat… Dobro jutro… kaficaaaa”, napisala je voditeljica koja je dva puta nominirana za Večernajovu ružu u kategoriji Radijska osoba godine. “Ma čekaj ovo je vrh”, “Bome, i ja sam uočila tu “neobičnu” pojavu”, “Tehničko taktička priprema je jako bitna”,”Ahahahahahaha carica”, neki su od komentara na objavu koja je mnoge nasmijala do suza.

Ova Splićanka, koja s ponosom ističe i korijene iz Boke Kotorske odakle potječe njezin pokojni otac Slavko, trebala je svoju karijeru graditi u učionici, među djecom. Diplomirala je razrednu nastavu i dok je pripremala diplomski ispit, život joj je ponudio neočekivan zaokret. Sudbonosna audicija za radio, na koju se prijavila 1994. godine, usmjerila je njezin put prema eteru i zauvijek je vezala uz mikrofon. Bio je to početak jedne od najprepoznatljivijih radijskih karijera u Hrvatskoj, koja je pokazala da se ponekad najveće ljubavi rađaju sasvim slučajno. Svoj profesionalni put započela je na tadašnjem splitskom Radiju 24, no vrlo brzo, već 1995. godine, postala je dio tima koji je stvarao Radio Dalmaciju, postaju kojoj je ostala vjerna do danas.

FOTO Pogledajte atmosferu na dodjeli nagrade Rock&Off, najboljeg tuluma u Zagrebu

Tijekom tri desetljeća rada, Edita je postala više od voditeljice; ona je zaštitni znak i duša Radio Dalmacije. Slušatelji su navikli buditi se uz njezin glas u jutarnjem programu, koji je godinama vodila u tandemu sa Sinišom Garbinom, stvarajući prepoznatljivu i ugodnu atmosferu koja milijunima ljudi označava početak dana. Iako je radio njezina prva i najveća ljubav, Editin talent prelio se i na televizijske ekrane te pozornice najvećih manifestacija. Njezino ime neraskidivo je vezano uz Festival dalmatinskih klapa u Omišu, čija je voditeljica postala davne 1998. godine. Na preporuku legendarnog Ljube Stipišića Delmate, stupila je na omišku pozornicu i tamo ostala više od dvadeset pet godina, postavši simbolom ove smotre klapske pjesme. Njezina elokvencija, poznavanje dalmatinske kulture i prirodan šarm učinili su je savršenom voditeljicom za događaj koji slavi srce Dalmacije. Osim Omiša, vodila je i brojne druge manifestacije diljem zemlje, od Vinkovačkih jeseni do raznih humanitarnih akcija i sportskih događanja.

Njezin glas postao je toliko sveprisutan da ga se može čuti i izvan radijskog etera. Putnici u Zračnoj luci Split slušaju njezine najave letova, a njezin glas oživljava i likove u audio slikovnicama, reklamama te na govornim automatima. Ta svestranost pokazuje koliko je njezin vokal cijenjen i tražen, sposoban prenijeti informaciju, emociju i toplinu, bez obzira na medij. Edita Lučić Jelić uspjela je postići ono o čemu mnogi sanjaju, postala je glas koji ljudi prepoznaju i kojem vjeruju, glas koji umiruje i informira, glas koji je postao dio identiteta Dalmacije.

Izvan svjetala pozornice i studijskih mikrofona, Edita je posvećena obitelji koja je, kako sama kaže, njezina sigurna luka. U braku je sa suprugom Mariom, koji se bavi foto i video produkcijom, a zajedno odgajaju tri kćeri, Lauru, Ivu i Kaiu. Njihova obiteljska priča pomalo je netipična; oboje su u brak ušli s po jednom kćeri iz prethodnih veza, a potom su dobili i zajedničko dijete, stvorivši skladnu i povezanu zajednicu. Poznata po svojoj vedrini, iskrenosti i temperamentu, Edita svoju osobnost ne skriva ni na društvenim mrežama. Tamo često na duhovit i britak način komentira svakodnevne situacije i muško-ženske odnose, čime je stekla brojne pratitelje koji cijene njezinu autentičnost. Jedna od njezinih objava privukla je čak i pažnju slavnog talijanskog pjevača Erosa Ramazzottija, koji ju je zapratio na Instagramu.