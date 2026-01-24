FOTO Naš cijenjeni novinar slavi veliki 80. rođendan, a evo kako se mijenjao tijekom godina
Naš poznati televizijski novinar i reporter Goran Milić proputovao je cijeli svijet i u svojim dokumentarnim serijalima gledateljima HRT približio je kulturu, ekonomiju i običaje zemalja diljem svijeta.
Naime, Milić danas slavi 80. rođendan. "Deset po deset, pa je osamdeset. Nekome puno, nekom previše. Nove se godine pišu, a stare zapišu", napisao je uz fotografiju poslije koje su uslijedile brojne čestitke i lijepe želje.