Shane MacGowan ispraćen na posljednji počinak uz pjesmu, stigli Johnny Depp, Bono, Nick Cave

Shane MacGowan, frontmen grupe The Pogues, preminuo je u 66. godini života krajem studenog, a na posljenji je počinak ispraćen danas u Dublinu. Stotine stanovnika Dublina okupile su se na gradskim ulicama pjevajući božićni klasik grupe The Pogues 'Fairytale of New York' dok su pored njih prolazila mrtvačka kola s tijelom pokojnog autora i pjevača.

Među brojnim poznatim glazbenicima stigli su i Johnny Depp, Bono, Bob Geldof, Nick Cave koji je u čast kolegi zapjevao i zasvirao na klaviru. Njegova neutješna supruga Victorija u suzama je pognula glav nad lijes grleći ga. Pogrebna povorka nastavila se prema Nenaghu, rodnom gradu njegove majke Therese gdje će pjevač biti pokopan.

Masa mladih i starih priključivala se povorci dok je bend Artane s više od 50 glazbenika izvodio njegove pjesme, uključujući 'A Rainy Night in Soho' i 'Dirty Old Town'.

Podsjetimo, Shane je u bolnici bio mjesecima nakon što mu je dijagnosticiran virusni encefalitis. Upala je to mozga koja može biti opasna po život i koja zahtijeva hitno liječenje. Nažalost, Shane je izguvio životnu bitku, a vijest o smrti objavila je njegova supruga Victoria Mary Clarke.

- Ne znam kako to reći pa ću samo reći. Shane koji će uvijek biti svjetlo koje držim ispred sebe i mjera mojih snova i ljubavi mog života i najljepša duša i prekrasni anđeo i sunce i mjesec i početak i kraj svega otišao je biti s Isusom i Marijom i svojom lijepom majkom Theresom. Neopisivo sam blagoslovljena što sam ga upoznala i što sam ga voljela i što sam bila toliko beskrajno i bezuvjetno voljena od njega i što sam imala toliko godina života i ljubavi, radosti i zabave i smijeha i toliko puno avantura. Nema načina da opišem gubitak koji osjećam i žudnju za samo još jednim njegovim osmijehom koji je obasjao moj svijet. Hvala ti hvala ti hvala ti hvala ti na svojoj prisutnosti u ovom svijetu učinio si ga tako svijetlim i dao si toliko radosti tolikim ljudima svojim srcem i dušom i svojom glazbom. Zauvijek ćeš živjeti u mom srcu, napisala je Clarke.

