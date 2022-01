Severina novom fotografijom oduševila pratitelje: 'Sve mlađa i ljepša, kao da ti je 20'

Pjevačica Severina (49) oduševila je pratitelje novom objavom na društvenim mrežama. Severina često objavljuje fotografija i snimke s nastupa, zanimljive dogodovštine ili pak glamurozne modne kombinacije, no ovoga puta objavila je tajnovitu fotografiju u opuštenom izdanju.

Odjevena u majicu bez rukava obrubljenu čipkom bez gotovo imalo šminke, pjevačica je okinula selfie, a uz opis je samo stavila tri točkice. Ispod objave koja je skupila preko 38 tisuća lajkova ubrzo su se nanizali brojni komplimenti obožavatelja.

"Kao vino", "Sve ljepša i mlađa", "Slabo stariš, svaka čast", "Ljepota", "Izgledaš kao da ti je 20", "Lijepa žena", "Lijepa i bez šminke", "Nikad ljepša","Boginja", "Žena za sva vremena", sam je dio komentara.

Severina gotovo svakodnevno pratitelje razveseli objavom na društvenim mrežama. Nedavno je pokazala odličan smisao za humor videom u kojem se uhvatila peglanja i šaljivom snimkom u kojoj se usporedila s modnom urednicom Anom Wintour.

Podsjetimo, Severina je u nedavnom intervjuu za Večernji list otkrila i detalje o novom albumu koji je u završnoj fazi, a zasigurno će razveseliti njezine obožavatelje.

- Sada se snimaju prateći vokali, dorađuju se aranžmani. Ne znam, meni se to sviđa i mislim da tu ima nešto drugačije. Svu glazbu i većinu tekstova radio je Filip Miletić, moj dugogodišnji suradnik. On je i producent albuma i jako je dobro to isproducirao. Moderno – za mlađu publiku, ali s dobrim melodijama – za nešto stariju, vjernu publiku – otkrila nam je Severina.

