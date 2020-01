Sara iz ŽNV je sad prava ljepotica, no praznike je provela bez dečka

Dragi moji, želim vam svima sretnu Novu 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣ godinu, neka bude puna ljubavi, sreće, uspjeha i zadovoljstva🥂Nek vas vaši odabiri usmjere na put u kojem ćete ostvariti svoj maksimalni potencijal 🌠 📸: @mateaparadzik ❤️ ° ° ° ° #zivotnavagi #newyear #love #2020 #wishes #happynewyear

A post shared by Sara Sitarić (@sara_sitaric) on Dec 31, 2019 at 2:48pm PST