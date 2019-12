Alen rastužio izjavom: 'Niti jedna ljubavna ponuda nakon showa nije bila iskrena'

Kandidat showa 'Život na vagi', Alen Španiček, tajni finalist sezone otkrio je svoje ciljeve za 2020. godinu, te otkrio je i mu krenulo na ljubavnom planu.

- Ciljevi za 2020. su mi položiti vozački ispit i kupiti automobil, te urediti stan. Također, volio bi pronaći djevojku koja bi me voljela i da sam i dalje debeo - kazao je Alen za RTL i dodao kako je imao nekoliko ljubavnih ponuda no mislio je da nisu iskrene.

- Bilo je ljubavnih ponuda, ali ja mislim da nijedna nije zapravo iskrena nego je više impulzivna, ali to je samo moje mišljenje - otkrio je Španiček.

Alen je jedan od onih koji se borio s mnogim kritikama svoje okoline na račun svojeg izgleda. Priznaje da je uvrede zbog viška kilograma dobivao od školskih kolega, ali i od svojeg oca koji se bori s alkoholizmom. Naime, on se nije mogao pomiriti s tim da mu je sin pretio te ga je pod utjecajem alkohola vrijeđao zbog izgleda. – Otac je oduvijek bio strog i neugodan, a pod utjecajem alkohola vrijeđao me i omalovažavao – prisjeća se 25-godišnji zidar koji kaže da tri godine nije stao na vagu.

Alenova situacija dodatno je otežana jer mu se i majka bori s alkoholizmom, a osim toga boluje od karcinoma jajnika i mora odlaziti na dijalize nakon što joj je zatajio jedan bubreg.

– Živio sam s majkom i uvijek je bila tu, ali kako ima psihičkih problema i problema s alkoholom, a uz to je i jako bolesna, život s njom jako je otežan – povjerio nam se Španiček koji dalje opisuje odnos sa školskim kolegama kojima je bio predmet ismijavanja.

– Izrugivanje i komentiranje kad je riječ o mojem izgledu nikad nije bilo ugodno – prisjeća se Alen kojem je najveća podrška bila baka koja se izliječila od alkoholizma i ne pije već 15 godina. – Moja baka uvijek je bila uz mene, i tijekom školskih dana i poslije njezini savjeti i podrška urezani su mi u pamćenje i uvijek ću se njima voditi – tvrdi mladić koji se u „Život na vagi“ prijavio jer je bio depresivan i nezadovoljan samim sobom. – Kad god bih bio pod stresom, osjetio bilo kakvu tugu ili pao u depresiju, utješila bi me hrana, i to poprilične količine – priznaje nam on i usput kaže da zbog tjelesne težine nikada nije imao djevojku, što mu je svakako jedan od motiva zbog kojih želi promijeniti svoj izgled.

Misli da bi ga i drugi bolje prihvaćali da smršavi jer iako se, kako kaže, trudi prema ljudima biti što pozitivniji, okolina ne primjećuje koliko je tužan i da se osjeća neprihvaćeno. Hrabra odluka da u svoj život unese promjene dovela ga je do sudjelovanja u showu, a kaže da se u budućnosti vidi u ulozi obiteljskog čovjeka s djecom i znatno manjim brojem kilograma. Otkrio nam je i kako zamišlja svoju buduću gospođu Španiček. – Zamišljam je kao bistru osobu punu razumijevanja i s konjskim živcima, po mogućnosti da bude kvalitetan materijal za majku – rekao je.