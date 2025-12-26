Je li lijepa studentica Lu zarobila srce Joška Gvardiola

Ljubavni status jednog od najuspješnijih i najpopularnijih hrvatskih sportaša, Joška Gvardiola, mjesecima je bio pod neviđenim povećalom javnosti. Iako stoper Manchester Cityja svoj privatni život inače drži strogo podalje od reflektora, priča o njegovoj novoj romansi postala je glavna tema nakon što su se u medijima pojavile informacije o vezi s mladom Zagrepčankom.

Prema pisanju domaćih medija, Gvardiol je već nekoliko mjeseci u sretnoj vezi s dvadesetogodišnjom Lu Mastrović. Iako je par svoju bliskost nastojao sačuvati unutar uskog kruga prijatelja, njihova zajednička pojavljivanja, a posebice romantični trenuci zabilježeni u srcu Zagreba, potvrdili su da je jedan od najpoželjnijih neženja pronašao srodnu dušu. Čini se da je unatoč globalnoj slavi i karijeri vrijednoj desetke milijuna eura, samozatajni nogometaš privatnu sreću pronašao uz partnericu koja dijeli njegove vrijednosti, disciplinu i ljubav prema mirnijem životu.

Sve je kulminiralo na sam Badnjak, kada je par viđen u popularnom kafiću u Bogovićevoj ulici u središtu Zagreba. Gvardiol je, prema riječima očevidaca, opušteno provodio vrijeme s prijateljima, a večer je dobila poseban zaokret kada im se pridružila atraktivna plavuša. Kemija između nogometaša i njegove pratilje bila je i više nego očita. Joško je u jednom trenutku kupio cijeli buket ruža, od kojih je jednu poklonio svojoj odabranici, a ostatak je podijelio drugim djevojkama u društvu, što je izazvalo opće oduševljenje. Ubrzo je otkriveno kako je lijepa plavuša Lu Mastrović, studentica Veterinarskog fakulteta u Zagrebu. Dolazi iz obrazovane i sportski orijentirane obitelji, a život joj je od malih nogu ispunjen disciplinom i ljubavlju prema sportu.

Nakon završene privatne gimnazije, prije dvije godine upisala je zahtjevan studij veterine, na kojem se ističe kao predana i ozbiljna studentica. Njezin sportski put počeo je treniranjem tekvondoa, no s vremenom je njezino srce u potpunosti osvojilo skijanje. U mlađim uzrastima ostvarila je zapažene rezultate, trenirajući čak i s današnjom hrvatskom skijaškom šampionkom Zrinkom Ljutić. Danas, kada joj to fakultetske obveze dopuštaju, radi kao instruktorica skijanja, što se savršeno uklapa u aktivan stil života kakav vodi i hrvatski reprezentativac. Oni koji je poznaju opisuju je kao iznimno toplu i srdačnu osobu. Nerazdvojna je i od svog kućnog ljubimca, bišona Chica, koji je velika maza cijele obitelji, što dodatno potvrđuje njezinu ljubav prema životinjama i budućem pozivu.

Prije nego što je njegova veza s Lu Mastrović postala javna, ljubavni život Joška Gvardiola bio je obavijen velom tajne. Nogometaš poznat po svojoj prizemljenosti i fokusu na karijeru rijetko je davao povod za medijska nagađanja. U intervjuima nakon Svjetskog prvenstva u Kataru naglašavao je da mu je srce slobodno i da živi sam, otvoreno priznajući da katkad osjeti samoću te da mu nedostaje obiteljska toplina. Krajem iste godine postao je viralna senzacija nakon što je izjavio da ga privlače starije žene. Iako se sve pripisivalo humoru, činjenica je da se Gvardiol odvajao od stereotipa mladih sportaša: više ga je zanimala ozbiljna veza nego noćni izlasci. Opisivao je kako dobiva brojne ljubavne ponude i da se "uspješno brani", čime je gradio imidž povučenog, ali iznimno traženog neženje. U emisiji "Knjaz kod vatrenih" otkrio je da mu boja kose nije važna, ali da voli plave oči i djevojke niže od sebe, ističući pritom da vjeruje u stabilan obiteljski život i brak. Naglasio je i da za njega ne postoji "tip žena", nego jedna žena koju on voli i koja voli njega, jasno poručujući da mu je važna ekskluzivnost i stabilnost, a ne prolazne avanture.