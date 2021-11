Sanela živi u bajci: 'Nisam se uopće nadala da ćemo na kraju ispasti kao Goga i Adam'

'Brak na prvu' bliži se kraju, no neki parovi još nisu pronašli zajednički jezik. Ivona i Kristijan sinoć su se malo porječkali, no ujutro su lijepo razgovarali o svemu te se izgrlili i izmirili. U goste im je došao Kristijanov prijatelj Filip, kojeg poznaje samo osam sati!

„Osam sati s njim, vi tada ne poznajete vrijeme, to je nešto fantastično“, rekao je Kristijan, no Ivona nije bila sigurna jesu li ozbiljni ili je zafrkavaju. „Ne ispada normalan, koliko god to glupo zvuči, on je danas stvarno izgledao kao čovjek kojem treba psihološka pomoć“, rekla je Ivona dok su oni razgovarali o energijama, a Filip je komentirao da je njihova bolna točka to što nemaju zajednički hobi te da vidi kako ih je Ivona doživjela kao šarlatane. Kristijan se požalio kako ne mogu uživati u tišini, a Ivoni je i dalje sve bilo smiješno. „Ne poznajem ga, ne znam je li ovo sad bila gluma ili stvarno ima neke moći“, rekla je i dodala kako se nada da im više neće doći u goste. Kasnije je odvela Kristijana na šišanje - i brade i kose! Njemu se to nikako nije svidjelo za razliku od Ivone koja je čak sređivala njegovu bradu britvicom! Na kraju je Kristijan ipak bio zadovoljan promjenom.

Dobro raspoloženi Andrea i Mislav otišli su u berbu grožđa u Klanjec, gdje ih je čekao Andrein rođak Nenad. Razgovarali su o tome kako je Mislav upoznao Andreinu mamu, no ne i tatu, a Andrea je otkrila kako on nije previše oduševljen njezinim sudjelovanjem u showu. Dok su brali grožđe, Mislav je Nenadu objašnjavao da misli ozbiljno s Andreom, a i Nenad je primijetio da se dobro slažu i da vidi da je Andrea veselija, poletnija, pa i zaljubljena. Mislav je vozio traktor, pregledavao imanje i vinograde te se zafrkavao kako se baš bogato oženio. „Svaki dan je sve više i više volim, svaki dan mi nešto novo priredi i lijepo mi je ovdje u Zagorju“, rekao je Mislav, a Andrea je objašnjavala kako je jako lijepo bilo odrastati ondje te da je djeci ljepše tu nego u gradu.

Prvo zajedničko jutro Edin je pravio doručak i bio općenito zadovoljan i sretan. Kasnije se posvetio poslu, a Saneli je bilo drago što je takav. „Upotpunjujemo se za sve, sve nekako harmonično teče, fakat mi je gušt“, rekla je Sanela i predložila mu da večer provedu uz film i pizzu koju su odlučili napraviti sami. Prvi su put kuhali zajedno, a nakon sitnih komplikacija s tijestom za pizzu jer nisu imali valjak, Edin je komentirao: „Usuđujem se reći da sam bolji u kuhinji.“ Uz puno smijeha, uspjeli su napraviti pizzu da bi potom uživali u hrani i filmu, zagrljeni na kauču. „Nisam se uopće nadala da bi se nešto tako moglo dogoditi i da ćemo na kraju ispasti kao Goga i Adam“, rekla je Sanela i dodala kako joj je sad drago što s Jasminom nije krenulo u drugom smjeru. Edin joj je pričao o svojim ciljevima te istaknuo kako je sve ostvario osim braka, a Sanela zaključila: „Znam da se neću morati ni za što brinuti, imam sigurnost u tom čovjeku, sve mi je trenutno kao bajka.“

Goga i Bernard također su provodili opušteno jutro - zbog burnog prošlog tjedna, ona je njemu poklonila teniske loptice, a on njoj kaktus zato što ih Goga obožava. Dobro raspoloženi, danas su se okušali u golfu. „Trudimo se; sinoć mi je večeru skuhao i ručak napravio. Svaka mu čast!“ rekla je Goga, a Bernard dodao: „Više sam kod kuće da ne ispadne da sam stalno vani.“ Proveli su ugodne trenutke igrajući golf, Gordana je zafrkavala Bernarda kako flertuje s ostalim sudionicama showa da bi joj on rekao kako je primijetio da mu je malo oprostila.

Ekspertica Sanela posjetila je Marinka i Anu, koja joj je rekla da se dobro slažu i da mogu razgovarati o svemu, ali i dodala kako je Marinko primijetio kako kad se s nečim ne slaže - iz nje izađe kobra! „Njezina kobra je opasna, ne mogu reći da se plašim, ali nije ugodno“, rekao je Marinko, a Sanela objasnila: „Kada se dogodi bilo kakav konflikt, to je dobro jer znači da imamo priliku za rast. Vaš odnos zapravo napreduje.“ Razgovarali su i o tome kako se osjećaju što se eksperiment bliži kraju, a Ana je iskreno priznala da ima noćne more te da bi joj bilo žao da izgubi Marinka. Na pitanje gdje bi mogli živjeti ako se njihov odnos nastavi, Marinko je rekao: „Zašto veza ne bi bila šest mjeseci tu, šest tamo? Sve su varijante otvorene.“ Na kraju je Marinko obećao Ani da će je sigurno zvati kad se rastanu, a kad je ekspertica otišla, pričali su o svojim prvim ljubavima.

U sljedećoj epizodi Sanela i Edin prvi put dolaze na zajedničku večeru kao par, a kako će to proći - ne propustite pogledati u novoj epizodi 'Braka na prvu' od 21.15 na RTL-u.

