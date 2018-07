Ruža Peček: Iz Buja do milanskih modnih pista

Ruža Peček, bivša hrvatska manekenka, a danas uspješna poslovna žena, od četvrte godine pa do danas nije se prestala baviti sportom. Prvo je trenirala rukomet pa atletiku.

– Skakala sam u vis, trčala na sto metara i bavila se plivanjem u rodnom Buju. Nije da nisam bila aktivna i uspješna u sportu. S 14 godina od muškobanjastog sportaša stasala sam u ljepuškastu i visoku djevojčicu – kaže Ruža. U Trstu ju je zapazio jedan modni fotograf i odmah joj ponudio da napravi book.

– Moja je majka na njegovo pitanje reagirala jednim kratkim “ne”. Kad sam napunila 18 godina, ipak sam odlučila otići u Trst u kojem sam se počela baviti modelingom. Počela sam nositi revije i snimati razne reklame po cijeloj Italiji. Čak sam dobila i manju ulogu medicinske sestre u jednoj seriji koju je producirala talijanska kuća RAI – rekla je Ruža.

Kako se već kretala u društvu ljepotica, odlučila je gledati prvi izbor Miss Hrvatske koje se održao 1991. godine u Umagu. Na tom izboru, u gledalištu, zapazila ju je Suzy Josipović, u to vrijeme vlasnica jedne od najjačih hrvatskih modnih agencija – Suzy.

– S njom je u društvu tada bio i pokojni Ivo Pukanić. Pozvala me da dođem u Zagreb. Prema pričama moje bake, bila sam znatiželjna i privlačio me taj grad pa sam nakon nekoliko mjeseci došla u Zagreb. U samo mjesec dana izašla sam na naslovnici Globusa, snimila TV spot za grupu ET “Tek je 12 sati” i nosila sve moguće revije, snimala sam kataloge, naslovnice... Bila sam u brojnim člancima u novinama, a snimala sam i dva TV spota za Tonya Cetinskog: “Ja sam zaljubljen” i “Plamen ljubavi” – kaže Ruža. Zanimljivo je tko je sve snimao spot “Tek je 12 sati”.

– Bili su tu Dragan Jurilj, Stjepan Božić, Tanja Tomić, Elena Šuran, Nives Burek. Glavnu ulogu u castingu modela imao je Dragan Jurilj koji je u to vrijeme imao i nadimak “otrov za manekenke” – istaknula je Ruža. Na jednom castingu i u agenciji Midiken zapazili su je agenti iz Milana, Beča i Münchena.

– Odlazak i rad na nekoliko mjeseci u tim trima gradovima otvorili su mi nove poslovne horizonte. Milano, naravno, prvo i glavno tržište mode u svijetu, zadržalo me više nego ostali gradovi i tako sam sa svojih 26 godina odlučila tamo i ostati. Počela sam raditi sve više i više, a putovanja po svijetu samo su se nizala. Radila sam često u Dubaiju, Londonu, Parizu, Ateni i Bangkoku.

Moda i sport bili su i još uvijek su moja ljubav, ali i velika želja za učenjem stranih jezika. Tako sam krenula na kratke tečajeve stranih jezika, počevši od Ženeve i četiri mjeseca intenzivnog učenja francuskog jezika. S 34 godine upisala se na prestižni milanski privatni fakultet Università Cattolica del Sacro Cuore.

– Tamo su mi primarni jezici bili ruski i engleski te posredni španjolski i francuski, uz zahtjev izvanrednih ispita iz ekonomije poduzeća i tehnike komunikacije poduzeća. Ostala sam raditi u modi u Milanu u internoj prodaji na veliko poznatih modnih marki pretežno za rusko tržište – rekla je Ruža koja sjajno izgleda za svoje godine (40).

– Tijelo i dobru formu održavam svakodnevnim odlascima u teretanu – rekla je Ruža.