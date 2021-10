Član ekipe na setu Aleca Baldwina priznao fatalnu pogrešku, policija izdala nalog za pretres

Strašna tragedija koja se dogodila na ranču Bonanza Creek, popularnoj filmskoj lokaciji južno od Santa Fea, na snimanju filma "Rust" šokirala je cijeli svijet. Glavni glumac i koproducent projekta Alec Baldwin (63) ispalio je iz filmskog rekvizita, pištolja, i usmrtio 42-godišnju snimateljicu Halynu Hutchins i pritom ranio redatelja Joela Souza (48). Pištolj je bio napunjen pravim mecima, iako nije smio biti, a Baldwin to nije znao.

Naime, asistent redatelja David Halls dao je Baldwinu pištolj u ruke i viknuo "hladan pištolj", što bi značilo da nije napunjen, odnosno da je siguran za ispaljivanje za potrebe snimanja. No, nije bio. Novi detalji tragedije tek su isplivali u javnost nakon što se doznalo za nalog detektivke Alexandrie Hancock koja je imala intervju s . U njemu piše da je Halls priznao kako nije provjerio sve metke u pištolju, a sve stoji u službenoj izjavi u policijskom nalogu za pretres koji je objavljen u srijedu, piše CNN.

"David je rekao da se sjeća kako je pregledao samo tri metka nakon što mu je Hannah pokazala oružje. Naglasio je kako ih je trebao sve provjeriti, ali nije i ne sjeća se je li oružarka provjerila ostatak spremnika pištolja. David je naglasio kako incident nije bio namjeran čin", piše u službenoj izjavi detektivke koja je intervjuirala Hallsa.

Istražitelji su u sklopu istrage zatražili i nalog za pretres kombija za rekvizite, u koji je samo nekoliko ljudi imalo pristup, kako bi utvrdili je li na setu bilo još pravih metaka i pištolja. Okružna tužiteljica Mary Carmack-Altwies kazala je kako je za istragu ključno doznati kako je došlo do toga da je pištolj koji je koristio Baldwin napunjen pravim mecima.

Podsjetimo, tada još živu, ali teško ranjenu snimateljicu odmah su prevezli helikopterom u bolnicu Sveučilišta New Mexico, no uslijed teških ozljeda brzo je proglašena mrtvom. Souza je hitna pomoć odvela u regionalni medicinski centar Christus St. Vincent gdje se nalazio na odjelu intenzivne njege dok mu nisu sanirali prostrjelne rane, no potom je pušten iz bolnice. Nakon što je hitna pomoć odvela ranjene, Baldwina su svladale suze. Shrvani glumac jedva je stajao na nogama dok je čekao policiju koja ga je naposljetku odvela u stanicu. Tamo je svojevoljno dao izjavu i surađivao s istražiteljima, nakon čega je samostalno napustio stanicu, ispred koje su ga mediji snimili uplakanog.

Sve vrijeme cure detalji kojima se trudi objasniti strašnu tragediju koja se dogodila u Novom Meksiku pa se tako pisalo i o mladoj oružarki Hannah Gutierrez-Reed (24) koja je u kolicima na setu ostavila tri pištolja koji su trebala poslužiti kao rekviziti, da bi Halls jedan od njih predao Baldwinu ne znajući da je napunjen pravim metcima. Inače, i sama je mjesec dana pred snimanje filma u jednom podcastu spomenula kako nije sigurna je li spremna za taj projekt.

VIDEO>>Strašna tragedija: Glumac Alec Baldwin na filmskom setu pucao iz rekvizita i ubio snimateljicu, a ranio redatelja