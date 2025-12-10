FOTO Naša eurovizijska predstavnica otkrila lijepe vijesti! Sa suprugom očekuje bebicu, a objavila je i spol i ime koje će dati djetetu

Pjevačica i naša bivša eurovizijska predstavnica Daria Kinzer otkrila je da očekuje bebicu. Naime, Daria sa suprugom Thomasom Rosnerom očekuje sina kojem će dati ime Nico, a to je otkrila na društvneim mrežama gdje je objavla fotografije s darivanja djeteta. "Uskoro je vrijeme... Naše malo čudesno putovanje ulazi u posljednju fazu i jedva čekamo da te napokon držimo u svojim rukama, dragi Nico. Zabava je bila puna ljubavi, smijeha i toliko predivnih trenutaka - dan koji nikada nećemo zaboraviti. Hvala svima koji su ovaj dan učinili tako posebnim", napisala je.

Inače, pjevačica se udala za njemačkog poduzetnika Thomasa Rosnera. Nakon civilnog vjenčanja u Münchenu, par je organizirao nezaboravnu proslavu na brodu kraj Zadra. - Bila sam jako uzbuđena, ali postojala je i doza pozitivne treme, kao prije izlaska na pozornicu. Najvažnije mi je bilo da dan prođe opušteno, s puno ljubavi i smijeha – što je i bio - otkrila je za Gloriju Daria.

Veliku novost u svom životu podijelila je ranije ove godine na Instagramu. Objavila je fotografiju sa svog vjenčanja i otkrila kako se udala za svog partnera Thomasa Rosnera. - Rekli smo da - napisala je Daria uz fotografiju na kojoj ljubi svog supruga. Zadnjih nekoliko mjeseci često je objavljivala njihove zajedničke fotografije, ali nije otkrivala detalje o njihovoj vezi.

Podsjetimo, Kinzer je ostala zapamćena kao predstavnica Hrvatske na Eurosongu. Potpuno anonimna, u netipičnom izdanju Dore za dlaku je pobijedila pjevača Jacquesa i to s pjesmom 'Lahor'. Tada je Daria imala samo 22 godine pa je sve začudilo kako joj je pošlo za rukom pobijediti Houdeka za predstavljanje Hrvatske na Eurosongu u Düsseldorfu. Još u studiju Dore prigovorili su joj što ne zna dobro pričati hrvatski jezik, ali se Daria nije željela spustiti na njihov nivo već je rekla: - Ne ljutim se, ali ako oni znaju francuski, engleski i njemački smatram to opravdanim - priznala je u svom stilu.

Nakon Dore odlučeno je kako će pjevati na engleskom jeziku pa je autor Boris Đurđević sa svojom ekipom pjesmu preveo u 'Break a leg' te naišao na ismijavanje. Nakon toga ju je preimenovao u 'Celebrate'. Kinzer se na pozornici u Düsseldorfu pridružio ruski iluzionist Sergej Vorontsov. Nažalost, Daria je tada, kako su neki govorili, potvrdila sumnje skeptične domaće javnosti da nije bila spremna ni dovoljno iskusna za golemu eurovizijsku pozornicu. Na kraju je bila 15. u polufinalu.

Inače, njezina majka je Hrvatica, otac Nijemac, a svoje mjesto pod suncem je pronašla upravo u Beču gdje je svojevremeno živjela i povremeno radila. Iako je odmah nestala s hrvatske scene, kao da je nikada nije ni bilo poslije Eurosonga, ona se i dalje bavi glazbom te pjeva na njemačkom jeziku. - Trenutačno sam na poslovnom putovanju između Dubaija i Mauritiusa. Vraćam se tek krajem ožujka - Kratko je rekla Kinzer za Story u siječnju 2022. godine. Ranije je otkrila kako je u vrijeme pandemije kada su joj svi koncerti bili otkazani prihvatila posao na kruzeru, na kojem pjeva više od sedam godina.

- Ovo je vrijeme itekako teško za nas glazbenike. Kad nema nikakvih događanja, za nas nema ni posla. Čak i kad su mjere popustile, mnogi orga­nizatori ustručavaju se organi­zirati veće događaje zbog straha od korone. Zato sam prihvatila posao na kruzeru - kazala je glazbenica za Fenix magazin. Prije nekoliko godina je zapjevala i u rodnom Beču gdje je imala koncert na otvorenom čime se pohvalila i na društvenoj mreži Instagram. Osim toga, prošle je godine s majkom posjetila Zadar te su zajedno nazdravile baru u kojem su uživale i ispijale pića. Prije nekoliko dana otkrila je kako se nalazi na Novom Zelandu te se fotografirala s pogledom na more. Očito je kako Daria uživa u životu, plovi kruzerom i pjeva putnicima i na koncertima.