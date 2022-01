Boji se za sigurnost

Princ Harry traži policijsku zaštitu kako bi s obitelji mogao posjetiti Veliku Britaniju

Harry želi odvesti djecu u posjet Velikoj Britaniji, no on i njegova obitelj "ne mogu se vratiti kući" jer je to za njih preopasno, smatra Harryjev pravni zastupnik, a kao jedan od razloga navodi "ekstremističke i neonacističke" prijetnje, kojima je obitelj ranije bila izložena.