Prijatelj se oglasio nakon smrti 44-godišnjeg glumca: Sramio se ići na pregled zbog ljudi na Internetu

Ni tjedan dana kasnije ne prestaju realcije na vijest o smrti Dustina Diamonda, glumca najpoznatijeg po ulozi Screecha u seriji 'Saved by the Bell'. Ovaj put se oglasio njegov prijatelj Dan Block koji tvrdi da Diamond nije htio ići na pregled jer ga je bilo sram.

'Počelo je kao izraslina na vratu, nakon čega se pojavila i velika kvržica u grlu, baš je bila vidljiva. Međutim, nije potražio pomoć. Znao je, kada bi izašao iz kuće, ljudi bi ga fotografirali, stavili na Internet i pisali ne baš lijepe stvari o njemu' kazao je Dan.

Podsjetimo, nakon što je svijet obišla tužna vijest da nas je u 45. godini napustio glumac Dustin Diamond, poznat po svojoj ulozi u humorističnoj seriji "Saved by the Bell", za Daily Mail progovorila je i njegova 39-godišnja djevojka Tash koja je opisala posljednje trenutke života omiljenog glumca. – Iako se borio za dah i imao poteškoća s govorom, uspio mi je reći da me voli. Rekla sam mu da i ja njega volim – kroz suze je govorila s novinarima opisavši Dustina kao najboljeg prijatelja te da je kvrgu na vratu primijetio prošlo ljeto, ali se opirao odlasku u bolnicu.

– Bio je ljubav mog života. Planirali smo zajedničku budućnost i često pričali o djeci. Potpuno sam slomljena – kazala je. Bio je hospitaliziran od prošlog petka, a u ponedjeljak su ga pustili kući oko podneva te ga je medicinsko osoblje tada odvelo k prijatelju, gdje mu je bilo planirano pružiti svu moguću palijativnu skrb. Međutim, pred vratima njegove sobe, koju su u tom trenutku pripremali njegov prijatelj Jules i medicinski djelatnici, pronašla ga je Tash, ali glumac više nije disao.

– Izašla sam iz auta kojim smo došli i išla vidjeti Dustina, ali onda sam otkrila da ne diše – prisjetila se mučno.

Podsjetimo, 44-godišnji glumac prije nego što je hospitaliziran u siječnju danima se žalio na bol, zbog čega je kasnije hitno primljen u bolnicu na Floridi. No, kako mu je majka umrla od raka dojke, a i šira obitelj ima povijest raka, liječnici su odmah posumnjali na karcinom, što se naposljetku ispostavilo i točnim. Glumac je debitirao ulogom Samuela Screecha Powersa u ''Dobro jutro, Miss Bliss'' iz 1988. godine.

No, njegova se karijera drastično zaokrenula kada je osuđen 2015. godine jer je na Božić godinu prije nožem izbo muškarca. Incident se dogodio nakon što se njegova zaručnica Amanda Schutz sukobila s drugom ženom. Pušten je prijevremeno iz zatvora nakon što je odslužio tri mjeseca, ali je potom ponovno uhićen nakon kršenja uvjeta uvjetne kazne. Tada je zadržan u zatvoru okruga Ozaukee u Port Washingtonu.