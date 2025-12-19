Milijuni korisnika WhatsApp-a na udaru: Stručnjak razvio softver koji vas špijunira, a većina ga nikad ne primijeti

Stručnjaci za sigurnost otkrili su novu tehniku praćenja pod nazivom „Silent Whisper” koja manipulira načinom na koji popularne aplikacije za razmjenu poruka obrađuju potvrde o isporuci. Ova metoda cilja WhatsApp i Signal, zlorabeći niske razine potvrda o porukama koje se automatski razmjenjuju svaki put kada aplikacija obrađuje dolazni mrežni promet. Hakeri, uz poznavanje broja telefona, mogu kontinuirano pratiti uređaj bez slanja vidljivih poruka ili obavijesti, piše TechRadar.

„Silent Whisper” radi ispod korisničkog sučelja, što znači da ga je teško detektirati tijekom uobičajene upotrebe telefona. Testovi provedeni na nekoliko pametnih telefona pokazali su neuobičajeno visoku potrošnju baterije tijekom aktivnosti ispitivanja. U normalnim uvjetima, neaktivni telefoni obično troše manje od 1% baterije po satu. Međutim, tijekom testiranja, iPhone 13 Pro gubio je 14% baterije po satu, iPhone 11 čak 18% po satu, a Samsung Galaxy S23 15% po satu.

Primjena iste metode na Signal rezultirala je samo 1% gubitka baterije po satu zbog strožeg ograničavanja brzine. Kontinuirano ispitivanje također troši mobilne podatke i ometa aplikacije koje zahtijevaju visoku propusnost, kao što su video pozivi. Metoda praćenja temelji se na mjerenju vremena koje je potrebno od slanja poruke do potvrde o isporuci. Vrijeme odgovora varira ovisno o tome je li telefon aktivan, neaktivan, offline, povezan na WiFi ili koristi mobilne podatke.

Stabilni i brzi odgovori mogu sugerirati da je uređaj aktivno korišten kod kuće, dok sporiji ili neuredni odgovori mogu ukazivati na kretanje ili slabiju povezanost. Kroz dulja razdoblja, ovi obrasci mogu otkriti dnevne rutine, raspored spavanja i ponašanje putovanja, bez pristupa sadržaju poruka ili kontaktima.

Alat omogućuje ispitivanja u intervalima od samo 50 ms, što omogućuje detaljno praćenje bez upozorenja ciljanog uređaja. Iako je razvojni program upozorio na potencijalnu zloupotrebu i naglasio istraživački karakter, softver je i dalje dostupan svakome. Zabrinjava mogućnosti široke zloupotrebe. Onemogućavanje potvrda o čitanju smanjuje izloženost za standardne poruke, no ne blokira napadače u potpunost. WhatsApp nudi opciju blokiranja poruka s velikim datotekama ili s puno teksta od nepoznatih računa, iako platforma ne definira pragove primjene.