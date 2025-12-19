FOTO Lana Jurčević čeka drugo dijete! Evo kako je otkrila trudnički trbuščić

Lana Jurčević, kći poznatog hrvatskog nogometnog trenera Nikole Jurčevića, na društvenim je mrežama otkrila da ona i njezin suprug, makedonski nogometaš Risto Mitrevski, iščekuju svoje drugo dijete. Sretnu vijest potvrdila je na duhovit način tijekom boravka u Beču uoči blagdana, objavivši fotografiju s trbuščićem uz opis: "U eri trbuha kao Djed Božićnjak“. Ova objava bila je iznenađenje za mnoge pratitelje koji su joj odmah počeli upućivati čestitke i lijepe želje u komentarima.

Obitelj Lane i Riste uskoro će se proširiti za još jednog člana, a prinovi se zasigurno najviše veseli njihov sin Aleksandar, koji je na svijet stigao u travnju 2020. godine. Lana zasad nije otkrila očekuje li dječaka ili djevojčicu. Pratitelji su joj poručili da sjaji te istaknuli kako će maleni Alex biti "najslađi i najnježniji brat ikad“. Bračni par inače živi u Jakarti, glavnom gradu Indonezije, gdje 34-godišnji Risto igra za nogometni klub Persebaya Surabaya.

Iako svoj privatni život nastoje držati podalje od očiju javnosti, par najvažnije trenutke podijeli s pratiteljima. Vjenčali su se krajem prosinca 2019. u crkvi svetog Marka u Zagrebu na intimnoj ceremoniji. Lana je tada blistala u čipkastoj vjenčanici, a osmijehe s lica nisu skidali, baš kao ni danas dok s nestrpljenjem iščekuju dolazak drugog djeteta.

Podsjetimo, lijepa Lana prije veze s Mitrevskim bila je u vezi s Emilom Tedeschijem, sinom predsjednika Uprave i većinskog vlasnika Atlantic Grupe. Izbjegavali su zajednička fotografiranja i objave na društvenim mrežama, a nakon prekida mlađi Tedeschi oženio je 17 godina stariju Niku Perenčević.