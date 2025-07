Preminuo glazbenik kojeg svi znamo po ulozi u kultnom filmu i citatima iz njega

Glazbeni i filmski svijet oprostio se od Davida Kaffa, svestranog umjetnika koji je ostavio neizbrisiv trag kao klavijaturist Viv Savage u legendarnom lažnom dokumentarcu Roba Reinera "This Is Spinal Tap" iz 1984. godine. Kaff je preminuo u 80. godini života. Vijest je potvrdio njegov posljednji bend, Mutual of Alameda’s Wild Kingdom, putem objave na društvenim mrežama. "Naš brat David Kaffinetti preminuo je jučer mirno u snu. Uništeni smo ovim događajem. David je uvijek imao lijepu riječ i brzu pamet koja bi vas oborila s nogu. A onda bi vas natjerao da se nasmiješite dok to radi", stoji u emotivnoj objavi benda. Iako uzrok smrti nije službeno objavljen, potvrđeno je da je njegov odlazak bio miran.

Iako je njegova uloga u filmu "This Is Spinal Tap" bila manja u usporedbi s glavnim trojcem kojeg su činili Christopher Guest, Michael McKean i Harry Shearer, Kaffov Viv Savage urezao se u pamćenje publike kombinacijom fizičke komedije i nezaboravnih citata. Njegova pojava s bujnom kosom i opuštenim stavom postala je sinonim za arhetipskog rock klavijaturista. Ipak, najviše ga se pamti po rečenici izgovorenoj na samom kraju filma, kada na pitanje o svojoj životnoj filozofiji odgovara: "Have a good time, all the time" ("Zabavljaj se, cijelo vrijeme"). Taj je citat nadišao film i postao kultni slogan koji savršeno sažima satirični duh benda. U jednom intervjuu iz 2019. godine, Kaff je priznao da je lik gradio vrlo blisko sebi. "Glumio sam ga vrlo blisko svom srcu, samo malo priglupog. Ako se ljudima sviđa taj lik, velika je vjerojatnost da ću im se i ja svidjeti", izjavio je tada.

Prije nego što je postao dio fiktivne rock povijesti, David Kaffinetti, kako mu je bilo puno ime, izgradio je vrlo stvarnu i impresivnu glazbenu karijeru. Rođen u Engleskoj 1946. godine, bio je jedan od osnivača britanskog progresivnog rock sastava Rare Bird. Bend je bio među prvim potpisnicima za Charisma Records, diskografsku kuću koja je kasnije postala dom velikanima poput Genesisa i Petera Gabriela. Njihov singl "Sympathy" iz 1970. godine, s Kaffovom prepoznatljivom dionicom na orguljama, postigao je značajan uspjeh, dospjevši na 27. mjesto britanske ljestvice i prodavši se u više od milijun primjeraka diljem svijeta. Bend je u razdoblju od 1969. do 1975. objavio pet studijskih albuma, ostavivši trag na prog-rock sceni.

Njegov glazbeni talent nije bio ograničen samo na autorski rad. Kaff je 1972. godine surađivao s jednim od očeva rock 'n' rolla, Chuckom Berryjem, kao studijski glazbenik na albumu "The London Chuck Berry Sessions". Taj je album iznjedrio Berryjev jedini broj jedan hit, pjesmu "My Ding-a-Ling", čime je Kaff upisao svoje ime u još jedan važan segment glazbene povijesti. Nakon preseljenja u Sjedinjene Države, postao je dugogodišnji stanovnik zaljevskog područja San Francisca (Bay Area), gdje je ostao aktivan na lokalnoj sceni. Svirao je u bendovima kao što su Model Citizenz, a posljednjih godina i u psihodeličnom rock sastavu Mutual of Alameda’s Wild Kingdom, koji je i potvrdio njegovu smrt. Njegov utjecaj potvrđuje i posveta benda Brand New Pack iz Oaklanda, koji je otkrio da je Kaff snimao klavijature za jednu njihovu pjesmu.

Uspjeh filma "This Is Spinal Tap" bio je toliki da je fiktivni bend postao stvaran. Kaff je, u ulozi Viva Savagea, svirao na pratećem soundtracku filma te je u svibnju 1984. godine nastupio s ostatkom benda u kultnoj emisiji Saturday Night Live. Taj je nastup, međutim, označio i njegov oproštaj od benda. Do kraja godine napustio je fiktivnu grupu i nije sudjelovao u snimanju kasnijih albuma "Break Like the Wind" (1992.) i "Back from the Dead" (2009.), kao ni u nadolazećem nastavku filma "Spinal Tap II: The End Continues".

Ironično, dok je David Kaff preminuo mirno, sudbina njegovog lika u složenoj i humorističnoj mitologiji Spinal Tapa bila je znatno dramatičnija. Prema predaji benda, Viv Savage je umro na slično bizaran način kao i brojni bubnjari benda – u eksploziji metana na grobu jednog od mitskih članova. Ta duhovita fiktivna smrt stoji u oštrom kontrastu s mirnim odlaskom talentiranog glazbenika koji ga je utjelovio. Kroz lik Viva Savagea i stvarnu glazbu Davida Kaffinettija, njegov rad nastavlja zabavljati i inspirirati zaljubljenike u rock i filmsku komediju. Iako je "This Is Spinal Tap" bio parodija, Kaffov stvarni doprinos glazbi bio je sve samo ne to, ostavljajući iza sebe nasljeđe koje spaja humor, toplinu i neosporan umjetnički talent.