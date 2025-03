Posebno je bilo emotivno vidjeti kako su naši komentatori Oscara zdušno navijali za Slijepčevića i njegovu ekipu

Dora // HRT 1 - dvije ruže

Da je jedna iskra dovoljna da pokrene pozitivnu promjenu dokaz je ovogodišnja Dora, naše natjecanje za pjesmu Eurovizije, a koja već dugo nije bolje izgledala. Čini se da se nešto ipak pokrenulo nakon prošlogodišnjeg velikog uspjeha Baby Lasagne pa su napredovali i samo natjecanje, a narasla je i njegova popularnost. Iako je "Rim Tim Tagi Dim" zapravo puno više od same iskre, ipak je riječ o tome da je pojedinac pokazao da se može. Stoga je ove godine na krilima prošlogodišnjeg uspjeha cijeli niz glazbenika odlučio izaći iz kalupa. Doru, koju su ove godine vodili standardno odlični Duško Ćurlić i Barbara Kolar, ponovno je postala "in" i nešto što se gleda, a o favoritima i nastupima se priča. Najviše je glasova u konačnici osvojio mladi Marko Bošnjak s pjesmom "Poison Cake" čime je ostvario, kako kaže, svoj životni san, i to nakon što je prije tri godine ponio drugo mjesto na istom natjecanju. I dok Dora napreduje, čini se kako se neke stvari ne mijenjaju, odnosno eventualno su sve lošije, a to je zloba komentatora na društvenim mrežama i salva kritika sve odredom glazbenih znalaca i kritičara. S takvima se morao lani, podsjetimo, nositi i Baby Lasagna, koji se neposredno nakon pobjede suočio s nizom neutemeljenih kritika, a koje su jenjavale kako su šanse na kladionicama rasle. Sada isto prolazi i ovaj mladi glazbenik čija pjesma ne mora zadovoljiti svačiji glazbeni ukus, ali određeno dostojanstvo prilikom komentiranja nužno je zadržati. Ako je to još uopće moguće.

Noć Oscara // HRT 1 - četiri ruže

I dodjela Oscara, nagrade američke Akademija filmskih umjetnosti i znanosti, održana je prošlog vikenda, a prvi put od osamostaljena nominiran je i jedan hrvatski film - "Čovjek koji nije mogao šutjeti". Iako u konačnici nagradu nije osvojio, bilo je jako lijepo i motivacijski vidjeti da se jedan hrvatski film, unatoč svim problemima u industriji, pojavio na popisu u Dolby Theatreu. Posebno je bilo emotivno vidjeti kako su naši komentatori Oscara zdušno navijali za redatelja Nebojšu Slijepčevića i njegovu ekipu. Inače, već stalna postava posebne emisije koja prati Oscare definitivno je jedna od najbolje postavljenih i pripremljenih na našim televizijama. Redateljica je iz godine u godinu Anamaria Corazza, urednica je Elizabeta Biočina, a u goste stižu filmski kritičar Boško Picula, filmska kritičarka i komunikacijska stručnjakinja Alemka Lisinski te modni analitičar i filmski znalac Nenad Korkut. Posebnu je emisiju ove godine vodila Daniela Trbović, a prije same dodjele prikazan je i naš nominirani film. Posao koji radi ova ekipa ukratko bi se mogao opisati na način da u svakom trenutku kada se tijekom dodjele postavi neko pitanje, poput "Je li ovaj glumac već bio nominira?", "Tko je ono do sada bio rekorder?", "O kakvom skandalu je riječ?", umjesto da posegnemo za Googleom, komentatori su su tu da nam daju odgovor i potanko objasne pozadinu. Veliki su znalci koji točno znaju kada to znanje treba podijeliti i dok je mnoge prijenose lakše pratiti izravno na internetu bez intervencija, zbog ovog prijenosa vrijedi ostati budan do kasno u noć!

Dinamo - Hajduk // HRT 2 - tri ruže

Velika pohvala ide i komentatorima nedjeljne utakmice između Dinama i Hajduka na Drugom programu HRT-a. Nakon utakmice došlo je do incidenta između dvije ekipa, što je već dobro poznato, jer je upravo to idućih par sati bila glavna tema kako u medijima tako i na društvenim mrežama, a nogomet je pao u drugi plan. Marko Šapit i Vedran Ješe tu su pokazali iskustvo i, uz kratki komentar da se manji incident dogodio, zaključili su kako se ne treba baviti izoliranim slučajem nego utakmicom koja je bila i više nego sadržana i sportski zanimljiva. I dok smo navikli da se inače forsiraju svaki pa i najmanji skandali, bilo je pravo osvježenje vidjeti za promjenu zrelu i odgovornu reakciju dvojice komentatora.

Gospodin Savršeni // RTL - dvije ruže

Ima nešto što televizijski sadržaj prodaje čak bolje i od skandala, a to je očito - TikTok. Lekcija je to koju je održao reality show "Gospodin Savršeni", a koji nikada nije bio popularniji. Iako se iz godine u godinu nižu skandali, svađe među natjecateljicama i afere, nikad do sada ovaj show nije imao toliku popularnost kao ove sezone. A uistinu se trudio. No čini se kako se ove godine isplatio RTL-ov rizik da se usmjeri na platformu Voyo i društvene mreže gdje se epizode i klipovi objavljuju dosta ranije nego na televiziji. Ipak, to nije naštetilo gledanosti showa, sasvim suprotno! Izjave poput "Koji ti je datum rođenja" postaje su viralne, vrte se u klubovima, izrađuju se tetovaže po uzoru na nju, a natpis se stavlja i na rođendanske torte. Za ne povjerovati, ali istina je i na tome RTL-u treba čestitati!