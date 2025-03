Marko Bošnjak nakon pobjede na Dori: 'Želim Hrvatsku predstaviti na najbolji mogući način, a vidjet ću koje su promjene izvedive'

Marko Bošnjak pobjedom na Dori ostvario je svoj san. Nakon što je prije 3 godine s pjesmom "Moli za nas" zauzeo drugo mjesto na Dori, sada je pobijedio s pjesmom "Poison Cake". Autori pjesme osim Marka i njegovog producenta Filipa Majdaka su Emma Gale, Ben Pyne i Bas Wissink, a "Otrovni kolač" bio je najviše po ukusu stručnih žirija, koji mu je dao najviše glasova, dok je po glasovima publike bio četvrti. Marko će nas tako predstavljati u Baselu, a zanimljivo je kako mu je za PR zadužen Krešimir Šustić, isti PR-ovac koji vodi i karijeru Baby Lasagne.

Kakvi su prvi dojmovi nakon pobjede?

Prvi dojmovi su da sam izvan sebe i da sam neizmjerno zahvalan svima koji su vjerovali u mene, u ovaj tim, u ovu pjesmu, kao i žiriju koji je prepoznao da je ovo jedan eurovizijski paket. Stvarno sam danas bio u skroz drugom raspoloženju, medicinski tim je pomogao kolegici iz Nipplepeoplea i meni da budemo spremni za nastup. Moje očekivanje bilo je da dam sve od sebe i ispravim sve greške iz polufinala. Ja sam nakon tog nastupa sebi bio najjači, bio sam zadovoljan i sretan. Mislim da su to svi prepoznali. Ja svoje emocije ne mogu sakriti, takav sam kakav sam.

Od vašeg posljednjeg nastupa na Dori mnogo se toga promijenilo, što smo već više puta zaključili. Sazreli ste, promijenili se, a ovog puta niste morali brinuti o ishodu mature iz matematike, što je nekoć bila velika briga?

Sad imam ispitne rokove i puno obaveza, ali srećom, moj faks mi vjerojatno omogućuje da sve položim negdje u petom, šestom ili sedmom mjesecu. Sve u svemu, mnogo se toga promijenilo, ali ovog puta dolazimo s pjesmom koja u tri minute u potpunosti utjelovljuje duh Eurovizije i vjerujem da ćemo postići dobar rezultat.

Kako je došlo do suradnje sa stranim autorima? Kako ste se uopće odlučili sad pjevati na engleskom?

Htio sam promijeniti pristup, formulu, napraviti nešto drugačije, nešto što je modernog zvuka. Bilo me je bitno i ispričati priču kroz scenu i kretnje na njoj, da se nešto događa od prve do zadnje sekunde. Svake eurovizijske sezone javljaju mi se razni autori sa svojim idejama – što bih trebao i kako bi to trebalo zvučati. Prvi demo koji sam dobio ove godine stigao je od Bena Paynea iz Irske. Nakon što sam preslušao njegovu verziju, moj genijalni Filip Majdak i ja sjeli smo u studio u Dugavama i dodatno razradili tu ideju, a zatim je ponovno poslali. Njima se svidio naš pristup – bili su oduševljeni i potpuno otvoreni za naše prijedloge. Zajedničkim snagama stvorili smo eurovizijski paket za koji vjerujemo da će nas odlično predstaviti.

Hoće li biti nekih manjih ili većih izmjena za sam Eurosong?

Onoliko koliko bude moguće, napravit ćemo izmjene i unaprijediti nastup. Vjerujem da ćemo poslušati konstruktivne prijedloge, ali i osloniti se na vlastita zapažanja o tome što funkcionira, a što ne. Ako bude prilike, nastojat ćemo nastup dovesti na još višu razinu, jer nam nije cilj samo plasirati se u finale, već ostvariti što bolji rezultat. Svi želimo Hrvatsku predstaviti na najbolji mogući način, a sada ćemo vidjeti koje su promjene izvedive. U svakom slučaju, dat ćemo sve od sebe da publika bude zadovoljna.

Vidjeli smo da su vam žiriji iz europskih zemalja već dali puno bodova. Mislite li da je to dobar pokazatelj i onoga što nas očekuje na Eurosongu?

Vjerujem da će ljudi širom Europe prepoznati koliko različitih elemenata ova pjesma sadrži i kako doslovno vrišti Eurovizija. Nadam se da će publika osjetiti njezinu snagu i da će šira Europa uistinu vidjeti koliko je posebna.

Jeste li slušali ostale pjesme koje idu ove godine na Eurosong?

Da, imam već svoje rang-ljestvice, ali još uvijek ne mogu vjerovati da ću upoznati sve te ljude. Do jučer sam slušao njihove pjesme i kao pravi eurovizijski fan slagao vlastitu listu favorita, a sada su mi to kolege – i konkurencija. Nevjerojatan osjećaj!

Veselite li se onda već predeurovizijskim partyjima?

Apsolutno! Stvarno osjećam da sam dio eurovizijske povijesti i zajednice s kojom imam gotovo para-socijalnu vezu. Imam osjećaj da mi je sve jasno o njima. Ponosan sam i jedva čekam u potpunosti se infiltrirati u eurovizijsku zajednicu te dati sve od sebe da napravim najbolji mogući posao!

Prošle godine imali smo izvođača koji nas je sjajno predstavio, a to je veliko mjesto koje sada treba ispuniti. Osjećate li pritisak zbog toga? Što možete naučiti iz njegovog iskustva?

Svi mi kao ljudi možemo puno toga naučiti, a njegov pristup i ono što on jest kao umjetnik zaista su nevjerojatni. Ipak, ne želim na sebe stavljati prevelika očekivanja ili osjećati pritisak. Prošle godine svima nam je bilo jasno da će Marko pobijediti, a ja se nadam da ću i ove godine uspjeti učiniti ljude ponosnima koliko god budem mogao. Dat ću sve od sebe – i to je najvažnije.

Kad već spominjemo kolače, koji vam je omiljeni kolač?

Jako volim kremšnite i tri leće.

Kome posvećujete ovu pobjedu? I want to thank me for believing in me, I want to thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me, for being my therapist. I wann thank me. That's it. (citirao je Snoop Doggov govor prilikom otkrivanja njegovo zvijezde na na Stazi slavnih u Hollywoodu, op. a).

