Poraz će skupo platiti: 'Oni su nama oduzeli Kalua, a mi ćemo njima još jednog'

Kandidati 'Survivora' odigrali su novi izazov za plemenski imunitet koji je pokazao koliko su jaki bez Davida kojeg je ubola tarantula. „Bol je nestala, ali imam vrtoglavicu za koju vjerujem da će nestati za koji dan“, rekao je David prije igre koju je propustio zbog ozljede. A onda je uslijedilo natjecanje na poligonu u kojoj je njegov tim izgubio s velikom razlikom u bodovima.

Na samom početku poligona morali su se provući kroz drvenu konstrukciju i preplivati do platoa gdje ih je čekao niz prepreka nakon kojih su došli do drvenih štapova koje moraju srušiti. Potom su trebali proći ispod mreže i preplivati do platoa na kojem su se morali provući kroz drvenu konstrukciju nakon koje ih je čekalo plivanje do kopna. Ba kraju poligona morali su složiti kocke u dva stupca u niz brojeva, a onda ih sve srušiti.

Sa 7:4 pobijedio je crveni tim te osvojio totem plemenskog imuniteta. Plavi tim stoga će morati i u igru za imunitet, ali cijelo vrijeme sa spoznajom da jedan od njihovih članova napušta pleme. „Izgubili smo jer nam danas nešto nije dalo da pobijedimo. Dobro smo krenuli, ali u jednom je trenutku krenulo nizbrdo“, kazao je Denis. „Oni su nama oduzeli Kalua, a mi ćemo njima još jednog“, kaže Draga priželjkujući da u showu ostanu Denis i David.

Plavi će tim svoj poraz skupo platiti, jer gubitkom u igri za plemenski imunitet mora izabrati dva svoja igrača za odlazak u duel. Tko će osvojiti ogrlicu koja će ga zaštititi, a tko će morati u duel, doznat ćemo uskoro.