Poznata domaća influencerica prijavila dečka u Srbiji za nasilje u obitelji: 'Nije mu bilo prvi put'

Hrvatska influencerica Nika Ilčić (22) prijavila je svog dečka tiktokera Marka Arsenijevića (22) za nasilje. Danas je u Osnovnom javnom tužiteljstvu u Staroj Pazovi dala izjavu.

- Dana 8. svibnja 2023. pretrpjela sam nasilje od mog tadašnjeg izvanbračnog partnera. Naglasila bih da to nije bilo prvi put da je nada mnom vršio fizičko i psihičko nasilje. Htjela bih obavijestiti prijatelje, pratitelje i sve koji su pokušali stupiti u kontakt sa mnom, da iako sam potresena i uznemirena, da sam na sigurnom i da sam ok. Molim vas, nikada nemojte zaboraviti tko ste i koliko vrijedite. Nemojte trpjeti nikakav vid nasilja i prijavite nasilje prije no što bude kasno. Hvala još jednom na podršci, volim vas - napisala je Nika na Instagramu.

Nika je popularna na društvenoj mreži TikTok, gde se predstavlja kao "nedaj.se.nikka", a prati je preko 355 tisuća ljudi. Telegraf.rs piše da je Marko Niku odgurnuo prilikom čega je pala na pod, a onda joj je držao ruke i stavio svoju šaku na usta. Inače, i Marko je poznati tiktoker, a s Nikom je već neko vrijeme u emotivnoj vezi, a ona se zbog ljubavi i preselila u Beograd.

O Niki Ilčić pisali smo prije 5 godina, kada je kao 17-godišnjakinja imala više od 200 tisuća pratitelja na YouTubeu.

– Volim to što radim, volim biti svoja, prirodna i autentična, volim olakšavati djeci koja me prate da izliječe svoje komplekse zbog nesavršenog izgleda, zbog nekih nestandardnih i nametnutih stvari, volim im dati savjete do kojih dolazim iz odnosa sa svojim roditeljima jer, u konačnici, prije će mene dijete poslušati da ne sjedne s nekim pijanim u automobil nego svoje roditelje... Ako sam tako spasila samo jedan ljudski život, presretna sam – kazala nam je Nika koja je na društvenim mrežama od 2014.

Priznala nam je da joj neke stvari nije lako ispričati premda njen način komunikacije ostavlja dojam da joj je sve lako.

– Jedna od težih tema jest video “Kako sam izgubila najbolju prijateljicu” jer četrnaestogodišnje prijateljstvo nije lako izbrisati iz svog života, također mi je teško kada moram govoriti o tome, a i dokumentirati što ne raditi kada se izlazi i koliko je bitno slušati roditelje. Što se zanimljivih videa tiče, uglavnom su to smiješni skečevi i suradnja s drugim youtuberima – dodaje Nika. Ideje joj lako padnu na pamet, a najteži je dio montaža videa. Naravno, veliku ulogu igraju i sponzori koji joj plaćaju za snimke.

– Ovo je zanimanje kao i svako drugo. O. K., ne bih ga uspoređivala s kirurgom ili profesorom, no mora se posvetiti 100 posto tom poslu i odraditi ga s ljubavlju i voljom. Mi influenceri nemamo radno vrijeme. Ljetos sam s mamom obišla 110 gradova te smo se družile s mojim pratiteljima. Mogu vam reći da je to nezaboravno iskustvo, bilo je i naporno, teško i skupo, ali vrijedi svake sekunde truda, muke, znoja i nespavanja u svom krevetu - kazala nam je Nika, koja je izdala i knjigu "Planet Nika", koja se odlično prodavala.

VIDEO: Objavljena posljednja pjesma Jasmina Stavrosa, obožavatelji shrvani