Pokojni Jumbo iz 'Noćne more' često ja nasmijavao gledatelje, ovo su njegove najbolje fore iz emisije

Preminuo je Nedjeljko Badovinac Jumbo, producent kultne emisije Noćna mora Željka Malnara. Vijest o njegovoj smrti objavljena je na Facebook stranici emisije 'Nemoguća eMisija', koju je Jumbo producirao nakon Noćne more.

Jumbo je bio čovjek koji se rijetko pojavljivao ispred kamere, ali je zato vodio režiju, kamere i ostalo, a svojim specifičnim humorom je zaslužan za mnoge smiješne i zanimljive scene u emisiji poput toga da se Ševi na telefonu predstavi kao njegova doktorica, a on je uvjeren da zaista razgovara sa svojom doktoricom, kada se Jaranu predstavi da je njegova matičarka te ga uspije isprovocirati do te mjere da napusti studio, Darkecu da je njegova susjeda koja je upućena u njegov seksualni život.

Popularni član Noćne more Zvonimir Levačić - Ševa preminuo je 5. svibnja 2010. Vijest o smrti legendarnog Ševe objavile su i velike hrvatske medijske kuće. Tri godine kasnije, 9. srpnja 2013, preminuo je i autor Noćne more Željko Malnar. A od ekipe do danas umrli su još i Ivek, Ali, Ljubo, Ivo ribar s Oliba, baka Milica, Stankec,Tarzan i Laki.

