Preminuo Nedjeljko Badovinac Jumbo, producent Noćne more i desna ruka Željka Malnara

Producent kultne emisije Noćna mora, Nedjeljko Badovinac Jumbo je preminuo, a tužnu vijest objavili su na Facebooku emisije na kojoj je radio.

"Dragi prijatelji, s tugom i bolom vas obavještavamo da je preminuo Nedjeljko Badovinac Jumbo, desna ruka Željka Malnara, dugogodišnji producent Noćne More i brojnih drugih televizijskih formata. Začetnik najduhovitijih trenutaka koje smo imali prilike gledati tijekom trajanja Noćne more. Sućut obitelji i prijateljima. Dragi Jumbo počivaj u miru...", napisali su.

Jumbo je bio poznat po zezanju svih članova ekipe u emisiji, a najviše Ševu. Njega je najviše zezao tako što bi glumio gledatelja/gledateljicu.

Inače, prije tri tjedna objavio je da je hospitaliziran i da čeka operaciju.

Proslavljena ekipa Noćne more je javnost nasmijala do kasnih noćnih sati. Emisija koja je kultni status stekla zbog originalnosti i rušenja tabua emitirala se 18 godina, od 1992. do 2010. godine.

Zvonimir Levačić Ševa preminuo je 2010. godine, Željko Malnar 2013. godine, a prošle je umro Ivica Lako Laki.

