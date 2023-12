Pogledajte atmosferu na koncertu Bryana Adamsa u Areni Zagreb, ovo je poručio publici na početku

Nakon punih šest godina, jedan od najupečatljivijih i najomiljenijih glazbenika na svijetu, ponovno se vratio pred zagrebačku publiku! Riječ je o Kanađaninu Bryanu Adamsu koji je večeras nastupio u Areni Zagreb u sklopu velike svjetske turneje So Happy It Hurts. Pred punom Arenom Bryan je izvodio svoje najveće hitove, a publika ih je pjevala u glas s njim.

Na početku koncerta Adams se obratio publici:

- Otpjevat ću sve pjesme kojih se budem mogao sjetiti. Imam 16 albuma - izjavio je. Pozdravio je i publiku na Hrvatskom: - Dobra večer - rekao je nakon čega su neki počeli vrištati. Kasnije se prijstio i Tine Turner, te je rako da je bila njegova velika prijateljica.

GALERIJA Koncert Bryana Adamsa u Areni:

Bryan Adams je kanadski pjevač i tekstopisac i jedan je od najuzbudljivijih glazbenika na svijetu. Njegov se glazbeni utjecaj proteže na četiri desetljeća, tijekom kojih ih je objavio 17 studijskih albuma te je osvojio brojne nagrade i priznanja, uključujući tri nominacije za Oscara, pet nominacija za Zlatni globus kao i nagradu Grammy. Energična izvedba, scenska prisutnost i nevjerojatan vokal oduševljavaju vojsku njegovih poklonika diljem svijeta, a i dalje ne namjerava stati s turnejama, svirajući glazbu koja je postala neizostavan dio programa gotovo svih rock radio stanica.

VEZANI ČLANCI:

Nadolazeća turneja započinje 6. lipnja, u američkom gradu Baltimore, a vezana je za njegov 15. studijski album "So Happy It Hurts", koji je 11. ožujka 2022. objavio BMG. Istoimena pjesma s tog albuma nominirana je za nagradu Grammy i to za najbolju rock izvedbu. Adams se, inače, glazbom ozbiljnije počeo baviti sredinom sedamdesetih godina, da bi svjetsku slavu stekao osamdesetih, nakon četvrtog albuma "Reckless", koji je prodan u četiri milijuna primjeraka.

Najpoznatije izvedbe koje su obilježile mladost mnogih, a danas su klasici su "I do it for you", "Please forgive me", "All for love", "Summer of '69", "Have you ever really loved a woman", "Run to you", "Cuts Like a Knife", "Heaven"... Hit singl "I do it for you" iz 1991. godine proveo je čak 16 tjedana na vrhu britanske top ljestvice.

VIDEO Ella Dvornik: 'Nisam završila srednju školu, stalno su me osuđivali zbog toga'