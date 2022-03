Počelo snimanje nove HRT-ove serije: U središtu zbivanja sukobi između likova Renea Bitorajca i Dejana Aćimovića

Produkcijska kuća „Ring produkcija“ jučer je u Zagrebu za potrebe Hrvatske radiotelevizije (HRT) počela snimanje nove dramske serije „Metropolitanci“, čije se prikazivanje očekuje tijekom jesenske sheme. "Metropolitanci" su dramska obiteljska serija gorko-slatkih tonova i nenametljivog humora, a na široj društvenoj pozadini obnove nakon potresa i pandemije.

Snimanje je počelo u novozagrebačkom naselju Podbrežje, koje za potrebe serije glumi (polu)fiktivno zagrebačko naselje Vrtovec, ljupko rubno naselje kućica s vrtovima zahvaćeno gentrifikacijom zbog nagle izgradnje velikih zgrada socijalnoga stanovanja.

Sve se intenzivira kada glavni grad usred pandemije pogodi razoran potres, pa politika u naselje doseli stanovnike starog centra grada čiji stanovi su razrušeni u potresu.

U tako novostvorenoj metropolitanskoj zajednici vriju različitosti i kuhaju se sukobi, a ponajviše onaj između zubara Petra (Rene Bitorajac) koji u naselju pokušava održati mir i slogu i vlasnika lokalnog restorana Pavića (Dejan Aćimović) koji u novoj situaciji vidi priliku za brzo bogaćenje.

Foto: Renato Branđolica/HRT

„Riječ je o ovdašnjoj aktualnoj temi, vrlo je interesantna, puno njih će se prepoznati. Ima dosta komedije, moj lik je vrlo osebujan, jedan od onih koje srećemo svakoga dana - takve naime često vidimo i u dnevnim novinama, a mogli bismo reći da su i na rubu zakona“, rekao je Dejan Aćimović.

Reneu Bitorajcu ovo je prva uloga zubara. „Do sada sam glumio kirurga, u „Ljudožderu vegetarijancu“ ginekologa, a sada evo zubara. Što se tiče same uloge, to je jedna lijepa uloga, glavna je uloga - no imamo toliko uloga da se nitko neće posebno isticati. Scenarij je odličan, s režiserom sam već radio i glumačka ekipa je sjajna, publika bi to mogla voljeti“, rekao je Bitorajac.

Foto: Renato Branđolica/HRT

Autor, glavni scenarist i glavni producent serije je Dario Vince, koscenarist Saša Podgorelec, a redatelj je Igor Šeregi. „U seriji ćemo imati jednu zanimljivu mješavinu starosjedioca i ljudi koji su zbog potresa doselili u ovaj kvart, Vrtovec. Ovo mi je do sada najambiciozniji projekt sa 86 govornih uloga, imali smo puno proba, puno castinga, puno storylinea koji se zajedno preklapaju kroz obitelji. Ovo je ansambl serija, što znači da pratimo više familija. Bit će zanimljivo, imat ćemo puno dramskih situacija unutar same epizode i na gledateljima je da prosude koliko smo bili uspješni.“, rekao je redatelj Igor Šeregi.

Dario Vince istaknuo je kako je ovo serija o malim običnim ljudima koje prvo pogodi epidemija, pa onda potres. „S radnjom počinjemo godinu dana nakon potresa. Serija je kombinirana, malo je vesela, malo je ozbiljna, tužna, ima svega, rađena je za ono što se nekada reklo - normalne ljude, iako statistike tvrde da takvi više ne postoje, ali mi nekako vjerujemo da svi mi, bez obzira na borbene oklope koje smo u krizi svi stavili na sebe, priželjkujemo neku normalnost“, rekao je Vince.

U seriji će biti i velik broj poznatih glumačkih imena. Osim Renea Bitorajca i Dejana Aćimovića, glume i Dijana Vidušin, Linda Begonja, Nataša Janjić, Janko Popović Volarić, Mirela Brekalo, Goran Grgić, Ljubica Jović, Ksenija Marinković, Siniša Popović, Dušan Bućan, Judita Franković, Barbara Nola, Filip Juričić, Franjo Kuhar, Hrvoje Kečkeš, Žarko Savić i mnogi drugi.

