VIDEO Ella Dvornik urnebesnim videom otkrila taktiku zavođenja: 'Slučajno mi ispadne dekolte'

Jedna od najpoznatijih hrvatskih influencerica, Ella Dvornik, još je jednom dokazala zašto je publika voli, objavivši video koji je u kratkom roku postao viralan. Uz provokativan, ali duhovit opis "Pratite me za još dating savjeta", Ella je ponudila jedinstven uvid u svoju navodnu strategiju zavođenja, koja je nasmijala tisuće njezinih pratitelja. Video je zapravo bio odgovor na komentar jednog pratitelja koji ju je upitao: "A dekolte se slučajno pojavi? Ahh, kakve ste vi žene", na što je Ella odlučila odgovoriti u svom prepoznatljivom stilu, miješajući sarkazam, ironiju i brutalnu iskrenost.

U videu objašnjava kako je nedavno shvatila da je privlače "srednjovjekovni proćelavi muškarci" te je osmislila genijalan plan kako doći do njih. Svjesna da je njezina publika većinom ženska, odlučila je snimiti video s kojim se žene mogu poistovjetiti, ali uz jedan ključan detalj, "slučajno" će joj ispasti dekolte. Kako sama kaže, cilj je privući pozornost upravo "proćelavih muškaraca iz predgrađa" koji, prema njezinoj teoriji, imaju "visoke moralne vrijednosti" i osjetit će potrebu doći na njezin profil i žaliti se na njezin izgled. Svoj plan proglasila je uspješnim, izravno se obraćajući pratitelju koji joj je postavio pitanje i poručujući mu da je možda "malo prećelav" za njezin ukus, ali ga je zamolila da video pošalje svojim prijateljima uz napomenu da je sve bilo "slučajno". Na kraju se udaljila od kamere i pokazala cijelu odjevnu kombinaciju, pripijeni sportski komplet s velikim izrezom na grudima, čime je dodatno naglasila ironiju cijele situacije.

Ova objava dolazi u vrijeme kada Ella prolazi kroz vrlo izazovno životno razdoblje. Njezin razvod od britanskog poduzetnika Charlesa Pearcea već je mjesecima pod lupom javnosti, a poseban interes izaziva njihov nekonvencionalan aranžman zajedničkog skrbništva. Naime, sud je donio privremenu mjeru prema kojoj Ella svaki drugi tjedan živi s bivšim suprugom i njihovim dvjema kćerima, Balie Dee i Lumi Wren, u obiteljskoj kući u Istri. Situaciju je sama opisala kao "apsolutni pakao na zemlji", no unatoč tome, ne gubi svoj zaštitni znak, humor.

Upravo je humor način na koji se Ella nosi s nedaćama, što njezini pratitelji iznimno cijene. Nedavno je objavila da kreće u novu životnu fazu i da aktivno traži zemljište za izgradnju novog doma, čime je simbolično najavila postavljanje temelja za novi život. Njezina sposobnost da se šali na vlastiti račun, čak i na teme poput ljubavnih odnosa, pokazuje njezinu snagu i otpornost. Reakcije na video bile su, očekivano, eksplozivne. Pratitelji su je u komentarima prozvali "kraljicom" i "legendom", hvaleći njezinu duhovitost i inteligenciju.